Šef SDP-a očekuje od novog zagrebačkog nadbiskupada da progovori o zlostavljanjima u Crkvi

'Činjenica je da je u sklopu Katoličke crkve bilo brojnih ružnih stvari poput zlostavljanja i očekujem da o tome novi nadbiskup otvoreno progovori. Kao što je u Njemačkoj, SAD-u i Australiji vodstvo Katoličke crkve prihvatilo svoju odgovornost i krenulo s isprikom, očekujem da se to dogodi i u Hrvatskoj', rekao je Grbin referirajući se na današnje liturgijsko slavlje na kojem Dražen Kutleša preuzima službu zagrebačkog nadbiskupa.

Što se tiče snimke iz bolnice Sveti Duh na kojoj se vidi mrtva tijela kako leže na podu mrtvačnice, koju su ovih dana objavili mediji, predsjednik SDP-a je rekao kako smatra da se radi o podmetanju te od nadležnih tijela očekuje da u nakrećem roku istraže cijeli slučaj.

„Ako nekome padne na pamet vaditi tijela iz hladnjače, poredati ih na podu i slikati kako bi napravio politički cirkus, to nije samo degutantno nego i kazneno djelo povrede mira pokojnika. Službena informacija je da se radilo o smještanju i nisam čuo ništa što bi me ponukala da u to sumnjam“, kazao je nakon što je uprava bolnice Sveti Duh podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja.