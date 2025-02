Šef NATO-a: Ukrajini nikada nije bilo obećano članstvo u Savezu

"Moramo se pobrinuti za to da (ruski predsjednik) Vladimir Putin nikada ne pokuša ponovo napasti Ukrajinu, to je ključno, no Ukrajini nikada nije bilo obećano da će u sklopu mirovnog sporazuma postati dio NATO-a", rekao je Rutte.

Europski vođe su ranije u četvrtak upozorili Washington protiv ukrajinskog mirovnog sporazuma s Rusijom iza njihovih leđa dok pokušavaju osigurati mjesto za pregovaračkim stolom nakon što je američki predsjednik Donald Trump razgovarao s Putinom te najavio početak pregovora.