SDP: Umirovljenicima i osobama s invaliditetom država najviše duguje, a daje najmanje

Na konferenciji za novinare Piližota je ocijenio da je odluka Vlade o isplati 13. mirovine "simbol obmane, a ne brige" jer svjedočimo da "inflacija jede svaki euro te da cijene hrane, lijekova i režija rastu svaki mjesec".

Napominje da ta mirovina iznosi šest eura po godini radnog staža, što je zapravo 50 centi za svakih mjesec dana staža, te da to "nije briga za starije, već vrlo jeftin marketinški trik". Stoga tražimo da 13. mirovina ne bude milostinja, nego zakonsko i trajno pravo, s minimalnim iznosom koji će svima jamčiti dostojanstvo, te s progresivnim dodatkom prema godinama staža, dodao je Piližota.

Zatražio je i uvođenje mehanizma koji automatski usklađuje mirovine prema faktoru koji je povoljniji za umirovljenika, ovisno o tome je li to rast inflacije ili rast plaća u prethodnom razdoblju jer umirovljenici ne smiju biti kolateralne žrtve ovoga sustava.

Smatra kako je drugi simbol bešćutnosti inkluzivni dodatak, koji je trebao pomoći osobama s invaliditetom da žive dostojanstvenije, a umjesto toga postao je simbol nepravde i nemara.