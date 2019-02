SDP-ovi zastupnici izglasali ukidanje suspenzija Grbinu, Zmajloviću, Babiću i Hajdašu Dončiću

Klub zastupnika SDP-a, na inicijativu saborskog zastupnika i predsjednika zagrebačkog SDP-a Gordana Marasa, u srijedu je većinom glasova prihvatio prijedlog da se četvorici na dvije godine suspendiranih članova Predsjedništva ukine stegovna mjera s danom utvrđivanja liste kandidata za zastupnike u Europskom parlamentu.

Maras: Povratak četvorke ne znači rušenje Bernardića



Inicijator prijedloga Maras nakon sjednice izjavio je novinarima da podrška njegovu prijedlogu samo jača SDP i "pokazuje da ljudi ostaju, rade i trude se, da SDP nudi rješenja".



"Danas ste na Odboru za Ustav mogli vidjeti da je upravo Peđa Grbin branio ljudska i prava manjina. Stoga je normalno da Klub zastupnika SDP-a predloži logičan potez da Grbin ponovno bude na funkciji na kojoj je bio“.



Maras se nada da će to biti logično i Glavnom odboru. Sve što radim i predlažem u stranci ide za tim da SDP bude bolji, dodao je.

Odbacio je nagađanja da povratkom četvorice suspendiranih u Predsjedništvo Bernardić gubi većinu u tom tijelu, pa će ga se tako lakše riješiti.

"Nadam se da će svi u SDP-u shvatiti da mi možemo ovako lošu Vladu i ovakve tendencije u društvu zaustaviti jedino zajedno, i to nema nikakve veze s predsjednikom stranke. To ima veze s logičnom odlukom da ljudi koji rade, nose i predstavljaju SDP dobivaju prostor koji su imali i prije“, pojasnio je.

Maras je rekao da je Bernardića upoznao sa svojom inicijativom, ali nije htio prepričavati i prenositi njegovu reakciju.

Bauk: U Predsjedništvu SDP ima većinu od 100 posto



Predsjednik Kluba zastupnika Arsen Bauk rekao je kako je prihvaćena inicijativa s nešto skraćenim obrazloženjem u kojem su ostale samo formalne, a ne političke ocjene, kako bi rasprava na Glavnom odboru bila lakša.



I on je odbacio tumačenja da je to korak do Bernardićeve smjene. "Predsjedništvo nije višestranačko tijelo u kojem postoji pozicija i opozicija. U Predsjedništvu SDP ima apsolutnu većinu od 100 posto", rekao je.

Na Glavnom odboru, kaže, bit će rasprava, oni koji podržavaju prijedlog Kluba iznosit će argumente za, oni koji imaju određene rezerve iznosit će argumente protiv, a na kraju će se glasovati.

Na pitanje o omjeru snaga u tom tijelu odgovorio je kako "i u Glavnom odboru SDP ima apsolutnu većinu". Dodao je kako ne zna kakvo je mišljenje Bernardića o tom potezu.

Matić: Teško se borim s naknadnom pameću



Član Predsjedništva Predrag Matić, koji nije glasao o prijedlogu, nije objasnio svoj čin, tek je rekao - "kada se bavite politikom iskrenost je veliki hendikep".



Upitan protivi li se povratku četvorke u Predsjedništvo, odgovorio je da na sjednici Predsjedništva unazad nekoliko mjeseci govori o potrebi ukidanja tih suspenzija.

"Ali kada oni koji su tu suspenziju donijeli odjednom imaju naknadnu pamet, teško se s tim borim. Imam svoje mišljenje koje ću zasad zadržati za sebe“, kaže Matić.

Premda nije Predsjedništvo SDP-a donijelo odluku o suspenziji četvorice članova nego Glavni odbor, za očekivati je da će nakon odluke Kluba o njoj raspravljati i Predsjedništvo u četvrtak.

Konačnu odluku donijet će Glavni odbor SDP-a, koji će se vjerojatno okupiti u ožujku.