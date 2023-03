Scholz tvrdi: Kinezi su mi obećali da neće slati oružje Rusiji. A ako pošalju...

Njemački kancelar Olaf Scholz ustvrdio je kako je Kina poručila da Rusiju neće opskrbiti oružjem u ratu protiv Ukrajine, što sugerira da je Peking dao jamstva Berlinu vezana uz to

Scholz je kasnije pojasnio za CNN što bi se dogodilo ako bi Kina pomogla Rusiji. 'Mislim da bi to imalo posljedice. Ali trenutno smo u fazi u kojoj dajemo do znanja da se to ne bi trebalo dogoditi, a relativno sam optimističan da ćemo biti uspješni s našim zahtjevom u ovom slučaju. Ali morat ćemo pratiti situaciju i biti vrlo, vrlo oprezni', kazao je Scholz.

Šef vanjske politike EU-a Josep Borrell dobio je slična jamstva prošlog mjeseca. Borrell je tada rekao novinarima da mu je šef kineske diplomacije Wang Yi rekao u privatnoj raspravi na konferenciji o sigurnosti u Münchenu sredinom veljače da Kina 'neće slati oružje Rusiji'.

'Ipak, moramo ostati na oprezu', rekao je Borrell.

Von der Leyen rekla je da EU još uvijek nije vidio nikakav dokaz da Kina razmišlja o slanju oružja u Rusiju.

'Do sada nemamo dokaza o tome, ali moramo to pratiti svaki dan', rekla je predsjednica Komisije. Nije odgovorila na pitanje hoće li EU podržati sankcije protiv Kine ako bi došlo do isporuke oružja, rekavši da je to 'hipotetsko pitanje' na koje neće odgovoriti.