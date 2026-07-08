Saveznici pokreću golemi raketni projekt: Novo oružje trebalo bi promijeniti europsku obranu

Projekt Deep Precision Strike predstavio je ured britanskog premijera, a o njemu će se u srijedu raspravljati na samitu NATO-a u Ankari, piše BBC.

Britanski premijer, sir Keir Starmer sudjeluje na svom posljednjem samitu NATO-a u toj ulozi. Očekuje se da bi mogao biti suočen s kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa jer još nije predstavio plan kojim bi Ujedinjena Kraljevina do 2035. godine povećala izdvajanja za obranu na 3,5 posto BDP-a, što je cilj koji je lani prihvatila većina članica Saveza.

Unatoč tome, Starmer će okupiti čelnike dvanaest država da bi razgovarali o novom raketnom programu.

Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih projektila koje NATO planira razviti, a predviđen je za precizne udare na ciljeve udaljene oko 300 kilometara te bi u kasnijim fazama razvoja domet mogao dosegnuti i oko 2000 kilometara.

Starmer je rekao da će inicijativa, koju predvodi Ujedinjena Kraljevina, 'pomoći europskim saveznicima da dugoročno očuvaju sigurnost NATO-a'.