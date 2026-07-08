Saveznici pokreću golemi raketni projekt: Novo oružje trebalo bi promijeniti europsku obranu

Dvanaest država planira u sljedećih deset godina uložiti više od 43 milijarde eura u razvoj novog projektila velikog dometa namijenjenog jačanju obrane Europe
Projekt Deep Precision Strike predstavio je ured britanskog premijera, a o njemu će se u srijedu raspravljati na samitu NATO-a u Ankari, piše BBC.
Britanski premijer, sir Keir Starmer sudjeluje na svom posljednjem samitu NATO-a u toj ulozi. Očekuje se da bi mogao biti suočen s kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa jer još nije predstavio plan kojim bi Ujedinjena Kraljevina do 2035. godine povećala izdvajanja za obranu na 3,5 posto BDP-a, što je cilj koji je lani prihvatila većina članica Saveza.
Unatoč tome, Starmer će okupiti čelnike dvanaest država da bi razgovarali o novom raketnom programu.
Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih projektila koje NATO planira razviti, a predviđen je za precizne udare na ciljeve udaljene oko 300 kilometara te bi u kasnijim fazama razvoja domet mogao dosegnuti i oko 2000 kilometara.
Starmer je rekao da će inicijativa, koju predvodi Ujedinjena Kraljevina, 'pomoći europskim saveznicima da dugoročno očuvaju sigurnost NATO-a'.
Projekt neće biti operativan prije 2030-ih
Donald Trump već dulje vrijeme traži da europske članice NATO-a povećaju izdvajanja za obranu, a Savez se prošle godine obvezao da će do 2035. za obranu i sigurnost izdvajati pet posto BDP-a. Britanska vlada već je najavila da će do 2030. godine u obranu uložiti 300 milijardi funti.
Na samitu će Starmer upozoriti na prijetnju koju Rusija predstavlja za NATO. Britanska vlada navodi da su saveznički borbeni zrakoplovi više od 700 puta presretali ruske vojne zrakoplove koji su se približavali zračnom prostoru članica te da je ruska vojna aktivnost u blizini britanskih voda porasla za 30 posto. Naglasit će da NATO ne traži sukob s Rusijom, ali mora biti spreman braniti svaku članicu Saveza.
'Šaljemo poruku Putinu'
Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper poručila je da će nova sposobnost dubokih preciznih udara omogućiti gađanje vojnih ciljeva i ključne logističke infrastrukture, čime će se ojačati odvraćanje i sigurnost saveznika.
'Iz Ankare šaljemo jasnu poruku Vladimiru Putinu: NATO je snažniji i spreman braniti svoje građane od dugoročne prijetnje koju predstavljaju on i ruska država', rekla je Cooper.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je ponovno pozvao saveznike da isporuče Ukrajini sustave protuzračne obrane zbog sve intenzivnijih ruskih napada.
Istodobno Ukrajina pojačava napade bespilotnim letjelicama i projektilima velikog dometa na vojne i energetske ciljeve u Rusiji. Iz ureda britanskog premijera poručili su da je Ukrajina pokazala da učinkovita upotreba sustava velikog dometa može promijeniti stanje na bojištu te znatno oslabiti protivničke logističke kapacitete.
Peskov: Pomno pratimo samit u Ankari
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će Rusija pomno pratiti samit u Ankari te ustvrdio da nikakvo novo oružje koje NATO isporuči Kijevu neće spriječiti Rusiju da nastavi rat dok ne ostvari svoje ciljeve.
'Nažalost, tijekom priprema za samit čuli smo izjave konfrontacijskog karaktera, a ne pozive na konstruktivan dijalog', rekao je Peskov, dodajući da Rusija i dalje smatra da je poželjnije političko i diplomatsko rješenje sukoba.