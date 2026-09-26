Francuska na rubu prekretnice: Ovako nešto se u politici nije dogodilo od 1958. godine

Prema anketama koje donosi Politico, najviše šansi za drugi krug izbora imaju kandidati krajnje ljevice Jean-Luc Mélenchon i desnice Marine Le Pen.

Nakon što Emmanuelu Macronu istekne drugi i posljednji sedmogodišnji mandat, Francuska bi se mogla naći na prekretnici koja će odrediti njeno političko usmjerenje u sljedećem razdoblju. Naime, prema anketi koju donosi Politico, najviše šanse za drugi krug izbora imaju kandidati krajnje ljevice Jean-Luc Mélenchon i krajnje desnice Marine Le Pen. Anketa Cluster 17 predstavila je dva scenarija ovisno o tome hoće li se na glasačkom listiću pojaviti Gabriel Attal ili Edouard Philippe - obojica bivša premijera pod predsjednikom Emmanuelom Macronom. Protiv Attala, koji bi dobio 13,5 posto glasova, Mélenchon se nalazi na drugom mjestu s 20 posto potpore dok najviše glasova (31 posto) dobiva Le Pen. Ako se Philippe kandidira, Botehim i Mélenchon dobili bi 19 posto glasova iza krajnje desničarske kandidatkinje Nacionalnog okupljanja.

Borba s predizborima Ako se Mélenchon i Le Pen suoče, bit će to prvi put od 1958. da Francuska nema srednjostrujaškog kandidata lijevog ili desnog centra. Birači bi morali birati između dva kandidata koji, unatoč svojim velikim razlikama, žele izvući Francusku iz NATO-a i kritiziraju Europsku uniju. Mélenchon se pokazao posebno popularnim među mlađim biračima, s 47 posto potpore osoba u dobi od 18 do 34 godine koje trenutno planiraju podržati krajnje ljevičarskog kandidata u prvom krugu, naspram 22,2 posto koji podupiru Le Pen. Kandidatkinja Nacionalnog okupljanja osvaja birače blizu dobi za mirovinu, osvajajući 43,8 posto u dobnoj skupini od 50 do 64 godine. Zamah ljevičarskog vođe mogao bi biti posljedica toga što je započeo kampanju dok se umjerena struja još uvijek bori s predizborima. Čak 43 posto javnosti podržalo je njegov prijedlog o otpisu dijelova francuskog državnog duga, dok se 31 posto protivilo tome, pokazala je još jedna anketa iz rujna.