Sastaje se Koalicija voljnih: Zelenski razgovarao sa Starmerom, ali Rusija i dalje napada

I ukrajinske su snage izvele napad dronom na rusku Rostovsku regiju, pri čemu su navodno ubijene tri osobe, a ranjeno ih je osam.

Starmer će biti domaćin zemljama koje su spremne ponuditi potporu Ukrajini dok se nastavljaju napori za pronalazak mirovnog sporazuma koji bi trebao omogućiti završetak rata s Rusijom. Bombardiranje Ukrajine nastavilo se i tijekom noći, a napadi su rezultirali pogibijom najmanje šest ljudi. U dijelovima glavnoga ukrajinskog grada Kijeva nestalo je vode i električne energije.

Napadi su uslijedili nakon razgovora američkih i ukrajinskih predstavnika tijekom vikenda u Ženevi, koji su raspravljali o mirovnom planu. Predložila ga je administracija Donalda Trumpa nakon razgovora s Rusijom. Ukrajina i njezini europski saveznici usprotivili su se planu od 28 točaka koji sadrži znatne ustupke Moskvi.

Zelenski je rekao da je u utorak održao "dobar i vrlo produktivan" razgovor sa Starmerom. "Zahvalio sam premijeru na sućuti koju je izrazio ukrajinskom narodu", kazao je.

"Sinoć je Rusija pokrenula još jedan napad u trenutku kada Ukrajina, zajedno s Amerikom, Europom i mnogim drugima iz cijelog svijeta, praktički danonoćno radi da bi zaustavila krvoproliće. Nakon sastanaka u Ženevi vidimo brojne perspektive koje bi put do mira mogle učiniti realnim. Rezultati su solidni, no pred nama je još puno posla. Danas će se održati sastanak koalicije voljnih. Koordinirali smo stajališta i prioritetna pitanja za raspravu, kao i neke od sljedećih koraka i kontakata", rekao je ukrajinski predsjednik.

U međuvremenu se američki ministar vojske Dan Driscoll u utorak u Abu Dhabiju sastao na nekoliko sati s ruskim dužnosnicima te s njima raspravljao o najnovijim događajima nakon razgovora s Ukrajinom u Ženevi.

Očekuje se da će Zelenski otputovati u Washington prije kraja studenog "da bi dovršio finalne korake i postigao dogovor s predsjednikom Trumpom", rekao je visoki ukrajinski dužnosnik Rustem Umerov.