Sanader usred sjednice Predsjedništva: Culej je stari i iskusni član HDZ-a, ne sumnjam u njega

HDZ-ov politički tajnik Ante Sanader izašao je nakratko sa sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća u središnjici stranke, te za RTL Danas komentirao disonantne tonove unutar HDZ-a povodom novog prijedloga zakona o blagdanima. Sanader je rekao da zastupnik Stevo Culej, kao i svi ostali članovi HDZ-a, jasno znaju da ta stranka nije nova i mlada stranka te da se u njezinoj 30-godišnjoj povijesti uvijek znao red

Na današnju reakciju premijera Andreja Plenkovića na spomenik generalu JNA Mladenu Bratiću, ali i odgovor koji je uslijedio iz Srbije, kaže da se prevelika važnost daje Aleksandru Vučiću.

"Aleksandar Vučić je problem srpskog naroda. Oni na nas mogu iti samo ljubomorni, a nažalost i neki naši politički protivnici ne mogu prihvatiti da će Hrvatska dobiti potpredsjednicu Europske komisije, da imamo glavnu tajnicu Vijeća europe... To su neki uspjesi o kojima Srbija može samo sanjati. I stavljati Srbiju u taj kontekst, to može biti ne znam čiji interes. Mi možemo biti zadovoljni našim uspjesima, a Vučić, nek se bavi srpskim narodom. Što se tiče spomenika, to je problem srpskog naroda. To je vraćanje u Miloševićevu, agresorsku politiku. Jer ako stavljate spomenik čovjeku koji je napadao Vukovar, a govorite da Srbija nije sudjelovala u Domovinskom ratu, onda je to problem srpskog naroda, odnosno Miloševićeve politike koja je dovela do poraza svuda gdje su došli. Mi smo pobijedili u Domovinskom ratu, naš Domovinski rat je obrambeni, sveti rat, a oni nek se bave prošlošću", kazao je Sanader.

Je li Aleksandar Vučić dobrodošao na skup EPP-a u Hrvatsku, Sanader kaže kako HDZ nije organizator toga te kako Vučić neće govoriti u Hrvatskom saboru. "Koliko čujem, neće ni doći u Zagreb. Tako sam barem čuo", zaključio je Sanader.