Sanader: Cijela koalicija podržala je Primorca. Što Milanović skriva?

Upitan može li HDZ izdržati troškove kampanje te hoće li ostati novca za lokalne izbore, kazao je: 'Može, ako ste vidjeli izvješće i HDZ-ove financije jasno je da imamo dovoljno sredstava. To neće utjecati na lokalne izbore'.

Demantirao je da je potrošeno 2 miliuna eura, kazavši da je potrošeno onoliko koliko je prijavljeno DIP-u.

Na pitanje da li je točno da su članovi dobili naputak do na izbore dovedu još dvije osobe koje će glasati za Primorca, Sander je rekao da je to 'Milanovićeva propaganda'.

'Članovi odrađuju svoj dio posla, nema tu dvoje, troje ili petero. Očekujemo da će izaći u većem broju', kazao je.

Sanader je upitao zašto Milanović izbjegava sučeljavanja i 'što skriva'.

'Ili je to cijela kampanja – sakriti ga da ga nitko ne vidi, da ništa ne govori. Mi biramo predsjednika za pet godina, tu ne smije biti taktike. Zašto se Milanović boji javnosti? Zašto ne ide na sve televizije nego samo jednu?', kazao je.

Komentirao je i to što Milanović uopće ne spominje Primorca i u javnostima redovito komentira Plenkovića.

'Ma, on nije spominjao ništa, on nema program i ne želi na sučeljavanje, a to je najinteresantnije javnosti', odgovorio je. Rekao je i da se oni nemaju čega bojati, pa ni toga da će podbaciti u drugom krugu.