Primorac: 'NATO je duboko nezadovoljan ponašanjem Hrvatske zbog Milanovića'

'Ovo je još jedan Milanovićev konstantan obrazac ponašanja. Što se tiče rezultata, on je bio vrlo zanimljiv. Veliki dio biračkog tijela na centru i desnici se uključio. Mi smo rekli da do konce kampanja nastavljam s istinom, i dalje pristojno, ali ću se suočiti s Milanovićem oko svake stvari vezane za njegov politički život koji dosad nije bio dostupan javnosti', kaže Primorac za N1 .

Što se tiče samog zakona, kaže kako će se razgovarati kad on dođe u proceduru. 'Nemojte zaboraviti nikada, dok je bio premijer, izašao je u Sabor i tadašnjoj predsjednici rekao da je na njemu 99 posto vlasti i da joj je bolje da šuti. Tada je direktno rekao da predsjednik nema ovlasti u miru ', kaže Primorac. Ponavlja opet da Milanoviću nije Hrvatska na prvom mjestu nego on sam sebi.

'Potpora nikad nije bila jača, ne samo do HDZ-a, ne samo od DP-a, HSLS-a, narodnjaka, umirovljenika, nezavisnih, demokršćana… Ono što ja vidim i osjećam je da se događa jedna velika mobilizacija koja će biti drugačija od onog što se događalo u prvom krugu. Budućnosti nema sa Zoranom Milanovićem. Ljudima se otvaraju oči. Ako živite u Hrvatskoj, vrlo vam je važno kako živite. Milanović ima samo jednu: ‘Ja sam na prvom mjestu’. Meni je Hrvatska uvijek na prvom mjestu. Nije mu važan HV, diplomacija, on je važan samo sebi', kaže.

Osvrnuo se i na Milanovićevu izjavu da nema program, da će poštivati Ustav. 'Ako ćeš poštivati Ustav kako radiš danas, teško našoj domovini Hrvatskoj', kaže Primorac. Govori i da treba surađivati sa zemljama u okruženju, ali 'oni nama moraju dostaviti dokumentaciju' vezanu uz masovne grobnice i podatke o nestalima u Domovinskom ratu. 'To Zorana Milanovića uopće ne zanima', poručuje.

'Imate problematičnog čovjeka koji čini ogromnu štetu RH', uvjerava Primorac navodeći kao primjer Milanovićeve izjave o Trumpu. Primorac navodi i da su bitno drugačije Milanovićeva i njegova logika. “Njegova temeljna ideja i koncept o kojemu on priča je sjediti ispod stola jer dok veliki razgovaraju. Ja ne znam raditi drugačije nego razgovarati za stolom”, kaže. Dodaje i da je Milanović potpuno onemogućen raditi bilo što bez suradnje s Vladom.

Demokracija i vladavina prava

Kakva bi bila komunikacija i suradnja između njega i Vlade, upitan je Primorac. 'Uvjeren sam da nema stvari o kojoj se možemo dogovoriti ako je u pitanju hrvatska država. Najvažnije poštivanje Ustava. Najgora stvar koju i predsjednik i premijer mogu napraviti je nepoštivanje Ustava', ustvrdio je.

'Suradnja u svim civiliziranim državama. Pitanje je interesa Hrvatske. Predsjednik ima svoje ovlasti. To je jednostavno definirano. Ja da sam na mjestu Milanovića bih stalno dolazio s idejama', kaže. 'Uvijek netko mora imati odgovornost, nikada nije jedna osoba kriva. Ali ovo što mi vidimo, toliko puta je predsjednik u odlasku napravio situacije da ne znam bi li mu to član obitelji tolerirao. To je početak i kraj svega', kaže Primorac.

'Treba poštivati zakone. Duboko vjerujem u jednu stvar. Za mene, korupcija je prava izdaja domovine, bez obzira od koga dolazila', kaže Primorac. Uvjerava i da će biti 'nerješiv problem u životu' svima koji imaju doticaja s korupcijom.

Bio je, kaže, 'iznimno tužan i nesretan' na dan kad je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš. 'Cijela se Hrvatska zacrvenila i sramila tog dana', kaže.

Diplomacija

'Nikada ne bih pomislio da moju domovinu koja je stvorena na krvi dragovoljaca zovem slučajnom državom', kaže Primorac na pitanje što bi on drugačije. 'Vratio bih mir u politički život RH. Kao predsjednik svih građana želim sve posjesti za stol', poručuje. Kaže da bi obišao ključne saveznike u svijetu i krenuo u gospodarsku diplomaciju jer smatra da tu leže ogromne prilike za Hrvatsku.

'On nije spomenuo vojnu industriju koja će odrediti budućnost narednih 20 godina, nije napravio ništa po pitanju gospodarstva. Da ne govorim o diplomatima kojih je 30 posto spremno za mirovinu. Smiju nam se druge države. Pet godina Zorana Milanovića je dovelo do toga da ne možete, što god napravio MVEP… Kako ćete protumačiti u Vatikanu, Parizu, Londonu? Zbog njegove odluke mi ne možemo imati veleposlanike', govori.