Saga o Karepovcu i 'dezodoransu': Otrova nema, ali smrad se mogao izbjeći

Tenzije oko sanacije splitskog odlagališta otpada Karepovac splasnule su nakon što je u četvrtak poslijepodne održan sastanak ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića, gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka i svih gradskih vijećnika. Radovi na sanaciji upravo u tom trenutku bili su prekinuti zbog jake kiše, ali paralelno je započelo i korištenje 'dezodoransa', biološko-kemijskog sredstva za smanjenje neugodnih mirisa, pa su Split i okolica zasad pošteđeni nesnosnog smrada

Da zrak nije onečišćen iznad zakonom dozvoljenih granica potvrdili su i Ćorić, i Krstulović Opara, i Capak - no u petak ujutro na Karepovac je svejedno i pozvan predsjednik Hrvatskog toksikološkog zavoda Franjo Plavšić, inače i voditelj toksikološkog aspekta na sanaciji zagrebačkog Jakuševca, koji je ustvrdio da 'uopće ne treba mjeriti dodatne plinove jer i sada se prate neki suvišni'.

'U Zagrebu je saniralo na sličan način kao ovdje, nije to ništa novo, to je poznati model iz Europe. Imali smo problema. Metan je normalan produkt bioloških procesa i ja bih ga okarakterizirao kao glavnog, no u Zagrebu smo imali sreće, a i vi imate sreće. Jakuševac se sanirao pet godina i bilo je mjernih postaja, ali ne toliko koliko ovdje u Splitu', kazao je Plavšić.