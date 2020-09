SAD, Britanija i Kanada uvode sankcije bjeloruskim pojedincima

SAD, Velika Britanija i Kanada planiraju možda već ovaj tjedan uvesti sankcije nad bjeloruskim pojedincima zbog izbora koje smatraju namještenima i nasilja vlasti prema miroljubivim prosvjednicima, reklo je šest upućenih izvora u četvrtak

Bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko, na vlasti već 26 godina, tvrdi da je na izborima 9. kolovoza premoćno pobijedio, no oporba kaže da su oni bili namješteni.

Lukašenkove sigurosne snage od tada su pritvorile ili protjerale vodeće oporbene ličnosti, uhitile su tisuće prosvjednika i ugušile medijske slobode.

Lukašenko je u srijedu iznenada šesti put prisegnuo za predsjednika.

Njegove inauguracije su u prošlosti bile velike državne ceremonije, no ovaj put ona je održana bez najave.

"Do sada je stalni cilj američkih i europskih dužnosnika bio spriječiti da nasilje režima izmakne kontroli", naglasio je Andrew Weiss iz washingtonskog think tanka Carnegie Endowment for International Peace.

"Svatko tko je jučer vidio djelovanje policije na ulicama Minska zna da zapadni pristup nije uspio".

Istaknuti dužnosnik američkog State Departmenta je 1. rujna rekao da SAD razmatra sankcije nad sedam Bjelorusa za koje se vjeruje da su sudjelovali u lažiranju rezultata izbora i u nasilju nad prosvjednicima.

Jedan od šest izvora kazao je da je danas riječ o osam Bjelorusa, no da bi se to moglo promijeniti.

Britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab parlamentu je rekao da Britanija priprema sankcije nad onima koji su kršili ljudska prava, te da se "hitno" koordinira sa SAD-om i Kanadom.

Njegov kanadski kolega Francois-Philippe Champange rekao je da Lukašenko nije legitimni čelnik Bjelorusije i da se njegova "takozvana inauguracija" iza zatvorenih vrata dogodila nakon "lažnih" izbora.

I Europska unija je njegovu prisegu proglasila suprotnom volji bjeloruskog naroda.

Washington se nadao da će sankcije uvesti u dogovoru s EU-om, no europske države ne mogu postići konsenzus zbog nevezanog spora na istočnom Mediteranu.