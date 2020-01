Saborski odbor za medije prihvatio izvješća Agencije i Vijeća za elektroničke medije, HRT-a i Hine

Saborski Odbor za medije prihvatio je izvješća o radu Agencije i Vijeća za elektroničke medije (AEM i VEM) za 2018., Programskog vijeća HRT-a za 2017., poslovanju HRT-a za 2018. te izvješće Upravnog vijeća Hine za 2018. koja je istaknuta kao javni servis pouzdanih vijesti i stabilnog poslovanja

Senzibilizacija javnosti o govoru mržnje

"Naša uloga je i senzibilizacija javnosti o govoru mržnje. Ovaj sastav Vijeća za elektroničke medije je vrlo rigorozan kada je u pitanju govor mržnje i to u mjeri kojoj je postavljena granica, a to je poziv na nasilje. To je granica koja se ne može i ne smije preći", rekao je Popovac. Izvješće o radu AEM-a i VEM-a članovi saborskog Odbora za informatizaciju, informiranje i medije prihvatili su jednoglasno.

Predstavnik Programskog vijeća HRT-a Zdravko Kedžo predstavio je izvješće o radu tog tijela kojem je zadaća štititi i promicati interese javnosti, a koje djeluje u krnjem sastavu jer je od 11 članova imenovano njih samo devet, od kojih je dvoje imenovano nakon što Programsko vijeće lani punih devet mjeseci nije moglo održati sjednicu jer nije bilo kvoruma.

Tijekom rasprave, neki od zastupnika predvođeni Nenadom Stazićem (SDP) odbili su ideju o glasovanju o izvješću Programskog vijeća navodeći kako je besmisleno raspravljati o radu tog tijela tijekom "davne" 2017. i čiji zaključci, kako je istaknuto, ne obvezuju nikoga. No, umjesto zatraženog "primanja na znanje" tog izvješća, predsjednik Odbora Goran Marić (HDZ) je inzistirao na glasovanju i većinom glasova izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a ipak je prihvaćeno.

No, osim toga, prihvaćen je i zaključak o ponovnom odlučivanju o imenovanju preostala dva člana Programskog vijeća HRT-a u Saboru i to na temelju prethodnog glasovanja gdje su tri kandidata – Aleksandar Milošević, Tvrtko Jakovina i Ivica Miškulin imali najviše glasova, ali nedovoljno glasova saborskih zastupnika za izbor "u prvom krugu".

Na HRT-u 2018. obilježile promjene, izazovi i uspjesi

Glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić predstavio je izvješće o poslovanju HRT-a za 2018. pritom ističući kako su tu godinu na HRT-u obilježile velike organizacijske promjene. Uključivši ponovno otvaranje dopisništava u Mostaru i Sarajevu, velike izazove poput prijenosa svjetskog prvenstva u nogometu, ali i uspjeshe kao što su serije "Čuvar dvorca" i "Novine" te porast gledanosti, povećana dobit i smanjena kreditna zaduženost javnog servisa.

"Ostvarena dobit HRT-a te godine iznosila je 81,3 milijun kuna i usmjerena je izravno na sanaciju prenesenih gubitaka ostvarenih u prethodnim razdobljima", rekao je Bačić. Bojan Glavašević (START) i Nikola Grmoja (MOST) postavili su niz pitanja o opravdanosti i isplativosti tzv. "vanjske produkcije', a Nenad Stanić (SDP) o naručenim, proizvedenim ali neprikazanim emisijama iz vanjske produkcije odnosno od neovisnih producenata – prije svega, serijal o NDH, suautora povjesničara Hrvoja Klasića.

Izvješće o poslovanju HRT-a za 2018. prihvaćeno je uz zaključak kako HRT u roku od 60 dana Odboru treba dostaviti izvješće o nabavljenim djelima iz vanjske produkcije od 2017. do 2019., kao i onim financiranim, završenim, a dosad neprikazanima.

Hina pouzdana i točna unatoč novim medijima koji su brži, ali nevjerodostojniji

Odbor je prihvatio i Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2018. koje je izložila predsjednica Upravnog vijeća Maja Pleskalt.

"Dobro je istaknuti važnost postojanja Hrvatske izvještajne novinske agencije. Hina je imala jako puno problema, no stabilizirala se i to treba pohvaliti", rekao je Stazić.

Dodao je da je Hina pouzdana i točna unatoč mnogim novim servisima koji su brži, ali nevjerodostojniji. Ukazao je i na potrebne promjene Zakona o Hini kako bi se olakšao njezin rad i očekivana modernizacija.

Uz izvješće o Hini Vijeće je prihvatilo i zaključak da se pribavi dokumentacija o sudjelovanju Hine na natječaju za foto i video snimanje predsjedanja Hrvatske Vijećem Europe 2020. koji je dobio Pixsell.