Sabor u srijedu o nezakonito izgrađenim zgradama

Zakonom se ukida propisani rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, čime se otvara mogućnost da se zahtjevi podnose u bilo kojem trenutku .

Odnosi se na nezakonito izgrađene zgrade ili rekonstruirane dijelove postojećih zgrada izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, a koje su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja započetog 21. lipnja 2011. Zgrade i radovi izvedeni nakon toga datuma neće se moći ozakoniti.

Postupak izdavanja rješenja o izvedenom stanju se digitalizira i provodi putem postojećeg programa eDozvola u kojem se izdaju i drugi upravni akti iz upravnog područja gradnje i prostornog uređenja. Prijedlogom zakona također se unificira dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za sve zgrade. Ukidaju se kategorije zgrada, osim za pomoćne zgrade do 50 m2, i ta se dokumentacija izrađuje elektronički.

Nakon toga, na dnevnom je redu prijedlog izmjena i dopuna Zakona o građevnim proizvodima. Njime se uređuje provedba Uredbe EU-a čiji je cilj učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta osiguravanjem slobodnog kretanja sigurnih i održivih građevnih proizvoda u Europskoj uniji.

Nadalje, Uredbom se utvrđuju prava i obveze gospodarskih subjekata koji rade s građevnim proizvodima ili njihovim sastavnim dijelovima te obveze drugih aktera koji pružaju usluge povezane s proizvodnjom i komercijalizacijom proizvoda obuhvaćenih tom Uredbom.