Sabor u srijedu o nezakonito izgrađenim zgradama

Hrvatski sabor u srijedu će raspravljati o konačnom tekstu prijedloga izmjena Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kojim se ukida rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonitih zgrada te uvodi postupak izdavanja rješenja putem programa eDozvola
Zakonom se ukida propisani rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, čime se otvara mogućnost da se zahtjevi podnose u bilo kojem trenutku.
Odnosi se na nezakonito izgrađene zgrade ili rekonstruirane dijelove postojećih zgrada izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, a koje su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja započetog 21. lipnja 2011. Zgrade i radovi izvedeni nakon toga datuma neće se moći ozakoniti.
Postupak izdavanja rješenja o izvedenom stanju se digitalizira i provodi putem postojećeg programa eDozvola u kojem se izdaju i drugi upravni akti iz upravnog područja gradnje i prostornog uređenja. Prijedlogom zakona također se unificira dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za sve zgrade. Ukidaju se kategorije zgrada, osim za pomoćne zgrade do 50 m2, i ta se dokumentacija izrađuje elektronički.
Nakon toga, na dnevnom je redu prijedlog izmjena i dopuna Zakona o građevnim proizvodima. Njime se uređuje provedba Uredbe EU-a čiji je cilj učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta osiguravanjem slobodnog kretanja sigurnih i održivih građevnih proizvoda u Europskoj uniji.
Nadalje, Uredbom se utvrđuju prava i obveze gospodarskih subjekata koji rade s građevnim proizvodima ili njihovim sastavnim dijelovima te obveze drugih aktera koji pružaju usluge povezane s proizvodnjom i komercijalizacijom proizvoda obuhvaćenih tom Uredbom.