Sabor danas raspravlja o radu policije: Lani bilo za 2,5 posto manje kaznenih djela

I.V./Hina

28.05.2026 u 04:55

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti Izvješće o radu policije u 2025. godini, prema kojemu je lani u zemlji evidentirano 2,5 posto manje kaznenih djela, a za 44 posto je smanjen broj nezakonitih prelazaka državne granice

Sigurnosna situacija u Hrvatskoj u 2025. godini i dalje je na visokoj razini, navodi se u izvješću.

''Evidentirano je 2,5 posto manje kaznenih djela ukupno, a koeficijent razriješenosti kaznenih djela zadržao se šestu godinu zaredom iznad 70 posto razriješenosti – odnosno 72,6 posto u izvještajnom razdoblju''.

Ravnateljstvo policije među strateškim prioritetima u prošloj godini navodi sprječavanje nezakonitih migracija, zlouporaba dozvola za boravak i rad te krijumčarenja ljudi; prevenciju i suzbijanje terorizma i kibernetičkih prijetnji; otkrivanje i procesuiranje kaznenih djela korupcije i kaznenih djela na štetu okoliša; te smanjenje posljedica prometnih nesreća, posebice zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa.

''Došlo je do značajnog smanjenja nezakonitih prelazaka naše državne granice i to za 44 posto, čime je hrvatska policija zabilježila znatno bolje rezultate od prosjeka Europske unije, koji je iznosio 26 posto''.

Nadalje, rezultati otkrivanja korupcijskih kaznenih djela veći su za 23,3 posto u odnosu na 2024. godinu.

Posebna pozornost posvećena je razjašnjavanju kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva iz Domovinskog rata, ističe se u izvješću. Tako su u 2025., nakon 34 godine, pronađeni i identificirani posmrtni ostaci Jeana-Michela Nicoliera te još dvojice hrvatskih branitelja, u čemu su značajnu ulogu imali članovi radne skupine Ravnateljstva policije ''Ovčara''.

U izvješću policije također stoji da su rezultati rada pozitivno su utjecali na percepciju sigurnosti. ''Prema Global Peace Indexu, Hrvatska se nalazi među najboljih 20 od 163 zemlje svijeta po sigurnosti i miroljubivosti''.

Nakon toga, na dnevnom je redu Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. Zbog isteka mandata, razrješuju se Dražen Vikić-Topić, Nikola Ružinski, Željko Kaštelan, Milan Mesić, Slavko Perica, Anna-Maria Getoš Kalac i Zrinka Kovarik.

Za nove članove Upravnog odbora ponovno su predloženi Dražen Vikić-Topić, Slavko Perica i Milan Mesić te Ivana Miličević, Sandro Nižetić, Josip Mikulić i Anamarija Musa.

