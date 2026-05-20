Sabor u četvrtak raspravlja o zabrani prodaje alkohola noću: Odluka će biti na jedinicama lokalne samouprave

Ovim se prijedlogom predstavničkom tijelu grada ili općine daje mogućnost da, sukladno vlastitim odlukama, dodatno regulira vrijeme unutar kojeg je zabranjena prodaja alkoholnih pića radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili zaštite okoliša.

Rezultati pokazuju da je Hrvatska iznad EU prosjeka u konzumaciji alkoholnih pića, navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga.

U 2024. godini, 42 posto učenika je izjavilo da je pilo pet ili više alkoholnih pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana. Nadalje, sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola. Njih gotovo polovina (45 posto) je barem jednom konzumirala veću količinu alkohola.

Vlada također ističe da je konzumacija alkohola usko povezana s proizvodnjom otpada koji se adekvatno ne zbrinjava nakon konzumacije, ali i devastacijom kulturne baštine, što svakako utječe na percepciju Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije.

Osim toga, zakonom se zabranjuje prodaja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina, što je prošlog tjedna zatražio i klub zastupnika SDP-a.

Trgovac će, izmjenama ovog zakona, dobiti obvezu provjere dobi kupca alkoholnih pića, ukoliko procijeni da je mlađi od 18 godina, i u slučaju kada kupac koristi automatiziranu blagajnu. Ukoliko alkoholna pića prodaje putem interneta, na svojoj će mrežnoj stranici morati osigurati provjeru punoljetnosti putem informacijskog sustava e-Građani, odnosno njegove mobilne inačice.

Lakše raskidanje ugovora

Nakon toga, na dnevnom je redu Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. Novina koju donosi jest uvođenje funkcije za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, tzv. gumba za jednostrani raskid. Riječ je o funkciji koja će se uspostaviti na mrežnim stranicama trgovca, a koja će potrošaču omogućiti da raskine ugovor jednako jednostavno kao što ga je i sklopio.

Nadalje, zabranjuje se odbijanje popravka robe isključivo iz razloga što su prethodno robu popravljale druge osobe, primjerice neovlašteni serviseri ili sami potrošači. Kada je riječ o maloprodajnim cijenama, propisuje se obveza isticanja bazne cijene koja je bila primjenjiva na točno određen dan u prethodnom razdoblju, kako bi se osigurala lakša usporedba cijena proizvoda kroz određeno razdoblje.

Izmjene zakona o azilantima

Sutrašnje će zasjedanje Sabor započeti raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Spomenuti se zakon donosi radi usklađivanja s Paktom o migracijama i azilu Europske unije. Njime se reguliraju standardi prihvata tražitelja međunarodne zaštite, osobito u pogledu identificiranja i odgovarajuće skrbi za ranjive skupine, zatim pristup tržištu rada, uvjeti smještaja, zdravstvena i psihološka skrb te preventivne mjere protiv zlostavljanja i nasilja u prihvatnim centrima.

Dodatno se naglašava obveza tražitelja međunarodne zaštite da za vrijeme trajanja postupka boravi na području Republike Hrvatske, radi osiguranja učinkovitosti postupka i provedivosti europskih mehanizama.