Sabor prihvatio paket zakona za pomoć gospodarstvu pogođenom koronavirusom

Hrvatski sabor prihvatio je u četvrtak Vladin paket zakona za pomoć gospodarstvu pogođenom epidemijom koronavirusa vrijedan gotovo 30 milijardi kuna, u njemu su 63 mjere, a glavni im je cilj očuvanje radnih mjesta i isplate plaća

Država će lokalnim jedinicama, HZZO-u i HZMO-u dati beskamatni zajam do visine koliko su izgubili.

Prihvaćen je amandman Kluba IDS-a, PGS-a i RI-a da se općinama i gradovima ukine striktno ograničenje namjene korištenja komunalne naknade i doprinosa, tako da će se ta sredstva moći usmjeriti za poduzetništvo, zdravstvo, socijalu, zdravstvo, vatrogastvo i druge namjene.

Odgodit će se plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače, kao i plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal). Tu su i potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu, kao i odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

Ministarstvo prometa privremeno će obustaviti naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020., kao i privremenu odgodu sezonskog povećanja cestarine za 10 posto za vozila IA, I i II skupine od 15. lipnja do 15. rujna. Produžit će sezonski "zimski" ENC popust (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja.

Poticaji za očuvanje radnih mjesta

Država će u sektorima pogođenim epidemijom poticati očuvanje radnih mjesta tako što će, u visini minimalne plaće, poticati svakog zaposlenika koji bi ostao bez posla. Privremeno se suspendiraju mjere za samozapošljavanje i zapošljavanje, a sredstva za njih prenamjenjuju se za zadržavanje postojeće zaposlenosti.

Za šest mjeseci će se produžiti mjera 'stalni sezonac' pa te osobe neće moći primati naknadu manju od minimalne plaće, a plaćat će im se zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Isplata minimalne plaće osigurava se za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti. Za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom odgađa se plaćanje novčane naknade

Ministarstvo poljoprivrede povećava sredstva za potpore male vrijednosti za sektor ribolova i akvakulture, te financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije. Među mjerama je i odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama za drvne sortimente - prerada drva i proizvodnja namještaja, kao i odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH.

Prihvaćen je amandman Branka Bačića (HDZ) da se za šest mjeseci produlji valjanost iskaznice za kupovinu sredstava za zaštitu bilja zbog nemogućnosti održavanja izobrazbe.

Donesenim mjerama pomaže se korisnicima projekata EU, uspostavlja se novi financijski instrument “COVID-19 zajmovi” za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike, produljuje se trajanje za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali”, koji su u provedbi i s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju ove godine.

Potvrđeno je 75 posto potraživanih izdataka iz Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” kroz zahtjev za plaćanje, a ostalih 25 posto po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25 posto iznosa.

Obustavlja se plaćanje spomeničke rente dok traju posebne okolnosti izazvane epidemijom koronavirusa.

Vladine mjere pomoći osigurane su dopunama, odnosno izmjenama Općeg poreznog zakona, zakona o porezu na dohodak i poreza na dobit, zakona o tržištu rada, o poticanju ulaganja, o izvršavanju državnog proračuna, o trgovini, o zapošljavanju osoba s invaliditetom, o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, o ugostiteljskoj djelatnosti, o turističkoj pristojbi, o komunalnom gospodarstvu.

Radi pomoći gospodarstvu izmijenjen je i paket zakona iz sektora poljoprivrede, konkretno zakoni o šumama, o lovstvu, o sjemenu i sadnom materijalu, o održivoj uporabi pesticida, o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, o maksimalnim razinama pesticida u hrani i hrani za životinje.

Bačić: U ponedjeljak zahtjevi za isplatu minimalnih plaća

Oporba je ustrajala na ocjenama da Vladine mjere nisu loše, ali da su zakašnjele i nedovoljno „jake“.

Mjere su dobre, ali to su kamilica mjere, izjavio je Davor Vlaović (HSS) koji, kao i drugi oporbenjaci, upozorava da puno poslodavaca već zatvara objekte, da je sve više otpuštenih radnika.

U Vladinim mjerama ne postoji ništa što bi im pomoglo, tvrdi Hrvoje Zekanović (Suverenisti) koji pita ima li Vlada plan za sanaciju posljedica dugotrajne krize. Hoćemo li za pola godine ili godinu imati dovoljno hrane, treba ozbiljno razmišljati o vlastitoj proizvodnji, sijanju domaćih oranica, poručio je.

Branko Bačić (HDZ) kolege poziva na malo više povjerenja u ono što rade Nacionalni stožer i Vlada koja će, ističe, znati naći mjere kojima će se pomoći gospodarstvu i građanima. U ponedjeljak na snagu stupa pravilnik koji će omogućiti poslodavcima da mogu podnositi zahtjeve za isplatu minimalnih plaća kako smo propisali zakonom, naglasio je.