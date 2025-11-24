Sabor ovog tjedna raspravlja o proračunu za iduću godinu: Ovo bi trebao biti glavni pokretač BDP-a

Hrvatski sabor će ovaj tjedan, u četvrtak, raspravljati o najvažnijem financijskom dokumentu države, prijedlogu državnog proračuna za 2026. godinu, a radni tjedan u utorak otvoriti raspravom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima koje imaju za cilj revitalizaciju potpomognutih područja. Ključna novina je novi model stambenog zbrinjavanja i otkupom, a ne samo najmom, neuseljivog stana u državnom vlasništvu i darovanjem građevnog materijala za popravak stana u zadnjoj etaži ili potkrovlju etažirane obiteljske kuće.

Također, povećavaju se iznosi za dodjelu građevinskog materijala s 25 na 50 posto zbog rasta cijena građevinskih proizvoda i usluga, te se izjednačava iznos najamnine za sve korisnike stambenog zbrinjavanja na području njegove primjene. Na čitavom potpomognutom području najamnina u državnim stanovima i državnim kućama iznosit će 36 euro centi po kvadratnom metru, što je otprilike 15 do 20 puta jeftinije od medijalne cijene u istoj jedinici lokalne samouprave, pojasnio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Zakonska uredba stambenog zbrinjavanja hrvatskih iseljenika i potomaka Osim toga, zakonom se dodatno uređuje stambeno zbrinjavanje hrvatskih iseljenika, potomaka iseljenika i članova njihovih obitelji koji se vraćaju u Republiku Hrvatsku, u suradnji s Ministarstvom demografije. Također su propisane procedure za pomoć u stambenom zbrinjavanju hrvatskih državljana u Bosni i Hercegovini. Rješava se i pitanje građana koji su imali stanarsko pravo, a nisu ga mogli realizirati. Sabor će u utorak raspraviti i prijedlog Zakona o provedbi EU Akta o slobodi medija. Za srijedu su na dnevnom redu rasprave tri zakonska prijedloga po hitnom postupku: izmjene Zakona o mjerama ograničavanja, izmjene Zakona o računovodstvu i izmjene Zakona o reviziji, kojima se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije.

Četvrtak: Cjelodnevna rasprava o proračunu za 2026. U četvrtak Sabor očekuje cjelodnevna rasprava o prijedlogu državnog proračuna za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Prijedlogom se predviđaju ostvariti ukupni prihodi od 35,7 milijardi eura, dok bi rashodi trebali dosegnuti 39,8 milijardi eura. Ukupni planirani prihodi tako su veći za 2,7 milijardi eura u odnosu na plan "rebalansiranog" proračuna za ovu godinu, dok su rashodi veći za tri milijarde eura. Proračunski planovi projiciraju se uz gospodarski rast u idućoj godini od 2,7 posto, nakon što se u ovoj godini očekuje rast BDP-a od 3,2 posto. Pritom bi glavni pokretač rasta BDP-a u idućoj godini trebala biti domaća potražnja, što se dominantno odnosi na osobnu potrošnju.