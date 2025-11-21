devet imena u igri

Sabor bi danas trebao izabrati dječju pravobraniteljicu

V. B./Hina

21.11.2025 u 03:00

Sabor RH
Sabor RH Izvor: Pixsell / Autor: Luka stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatski sabor u petak će, točno u podne, glasovati o raspravljenim točkama, među kojima su i izbor dječje pravobraniteljice te predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Pravobranitelj za djecu imenuje se na mandat od osam godina i može biti ponovno imenovan, zadaća mu je štititi, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona.

Osam je kandidatkinja za tu dužnost: sadašnja pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević, zatim Tatjana Holjevac, Marina Katinić Pleić, Tatjana Katkić Stanić, Marina Matković, Alma-Marija Rovis Brandić, Vanja Sljepčević Saftić i Edita Štok.

Na tu dužnost može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin i ima prebivalište u Hrvatskoj, visoko je obrazovana, ima najmanje deset godina radnog iskustva i osobnim je zalaganjem javnosti poznata u području promicanja i zaštite prava djeteta. Uvjet je i da nije osuđivana i da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

vezane vijesti

Očekuje se da će Sabor birati i predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i tako popuniti mjesto koje je upražnjeno od travnja kada je bivša predsjednica Aleksandra Jozić Ileković zatražila razrješenje zbog, rekla je, problema u radu tog tijela, posebno apostrofirajući da su neki članovi podrivali njegov rad.

Četvero je kandidata za to mjesto: Ines Pavlačić, vršiteljica dužnosti predsjednice Povjerenstva, Toni Domazet, Svetislav Drakulić i Sanja Ružman.

Predsjednika Povjerenstva Sabor bira tajnim glasovanjem, većinom glasova svih zastupnika. 

U drugo čitanje, a nakon burne rasprave u kojoj je oporba na njih izrekla brojene zamjerke, Sabor će poslati tri nova zakona koja se tiču prostornog uređenja, gradnje i energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

Na početku radnog dana, raspravit će izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) prema kojemu bi umjesto Marijana Pavličeka (HS), gradonačelnika Vukovara, u zastupničku klupu sjeo Martin Kordić.  

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prtisak na agresora

prtisak na agresora

Kallas: Plan EU-a je oslabiti Rusiju i podržati Ukrajinu
čeka se od siječnja

čeka se od siječnja

SAD jača pritisak na političare u BiH radi gradnje 'Južne interkonekcije'
stanje se ne smiruje

stanje se ne smiruje

Užas u Vijetnamu: 41 osoba poginula u poplavama, obilne padaline ne posustaju

najpopularnije

Još vijesti