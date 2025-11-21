Sabor bi danas trebao izabrati dječju pravobraniteljicu

Pravobranitelj za djecu imenuje se na mandat od osam godina i može biti ponovno imenovan, zadaća mu je štititi, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona.

Osam je kandidatkinja za tu dužnost: sadašnja pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević, zatim Tatjana Holjevac, Marina Katinić Pleić, Tatjana Katkić Stanić, Marina Matković, Alma-Marija Rovis Brandić, Vanja Sljepčević Saftić i Edita Štok.

Na tu dužnost može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin i ima prebivalište u Hrvatskoj, visoko je obrazovana, ima najmanje deset godina radnog iskustva i osobnim je zalaganjem javnosti poznata u području promicanja i zaštite prava djeteta. Uvjet je i da nije osuđivana i da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.