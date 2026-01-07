Zimske službe očistile snijeg u Osijeku, pripremaju se za sutra

Iako je zbog dugotrajnog snijega bio povećan broj intervencija zimske službe, stanje na osječkim cestama je zadovoljavajuće, a tijekom dana nastavit će se sa soljenjem kolnika i pješačkih staza, jer se sutra očekuju vrlo niske temperature.

Kako je izvijestio direktor osječke komunalne tvrtke "Unikom" Igor Pandžić, posljednjih 12 sati bilo je najizazovnije u proteklih nekoliko dana, jer je snijeg stalno padao, pa su djelatnici zimske službe odradili već pet intervencija za redom, što je rekordno. Do sada, dodao je, za takvim intenzitetom nije bilo potrebe. Djelatnici tvrtke jučer su počeli sa soljenjem, a nakon što je počeo padati jači snijeg, krenuli su i s ralicama. Zadovoljni smo stanjem na cestama, bilo je izazovno tijekom noći kad je padao dugotrajni gusti snijeg, ali sada je sve pod kontrolom, ocijenio je Pandžić.

Sutra očekuju do -10 stupnjeva Zimska se služba, kaže, priprema za novi snijeg koji se očekuje tijekom dana, pa će se nastaviti s posipanjem soli na kolnike te pješačke i biciklističke staze kako se ne bi stvarao led budući da se sutra očekuju vrlo niske temperature, i do minus 10 stupnjeva. Najvažnije su predradnje poput bacanja soli kako se snijeg ne bi zaledio što je onda teško čistiti ralicama, koje se koriste kada razina snijega bude osam centimetara, objasnio je Pandžić te dodao da je noćas na osječkim cestama utrošeno oko 110 tona soli za kolnike i oko 20 tona soli za pješačke i biciklističke staze. Izvijestio je da tvrtka na zalihama ima još oko 500 tona soli, a uskoro očekuje pošiljku od dodatnih 500 tona.