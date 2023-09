S ponistre se vidi pola Dalmacije: Prvi smo se popeli na novo splitsko turističko čudo

No baš promatračnica nekako je najvidljivija i bez sumnje najatraktivnija. S njenog vrha - a računajmo na to da se Sedlo nalazi na nadmorskoj visini od 148 metara, plus četiri metra podnožja, plus dvadeset metara same konstrukcije - cijeli ovaj dio Dalmacije kao da je na dlanu. Tu su najprije kompletan Marjan i njegove čarobne plaže duboko ispod, pa najveći dio Splita i Kaštela sve tamo do Trogira, pa Čiovo, Šolta, Brač, Hvar i, kažu, za ljepših dana čak i komadić Visa.

I ono najimpresivnije - plavetnilo sa svih strana.