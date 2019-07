'S majkom smo se već susretali, a ne znamo gdje je otac'

Dječaka, koji je u subotu doveden u bolnicu u Zagrebu s višestrukim prijelomima i ožljcima od gašenja čikova po cijelom tijelu, majka je navodno odgajala sama, a od prije je poznata socijalnoj službi

Prema informacijama iz bolnice dvogodišnjak nije u životnoj opasnosti i ozlijede će biti sanirane.

'U zadnje vrijeme nikakvih postupanja nije bilo, niti nam itko javio da ona negdje odlazi raditi i da nekome ostavlja dijete. Dijete je sada zbrinuto u bolnici', rekli su iz Centra za socijalnu skrb za 24sata.

Policija će provesti postupak, a ako se utvrdi da je dijete zlostavljano onda se radi o kaznenom djelu. Socijalna služba side na razgovor s obitelji u ponedjeljak.

'Mi ćemo vjerojatno dati prijedlog da se dijete da nekom drugom u skrbništvo, ali to još ne možemo reći prije završetka obrade. Vidljivo je da kod djeteta ima i starijih rana. Znači, te rane je trebao neki liječnik utvrditi i trebalo ih je puno ranije prijaviti. Nama za ovaj slučaj nitko nije rekao, ali temeljem obiteljskog zakona, roditelji imaju mogućnost povjeriti svoje dijete drugoj osobi. Ako se dijete nekome ostavlja dulje od 30 dana to mora biti ovjereno kod javnog bilježnika. Odgovornost na roditelju je da utvrdi da osoba kojoj dijete ostavljaju ima uvjete za skrbnika. To treba biti osoba od povjerenja za dijete. Po mojim saznanjima radi se o jednoroditeljskoj obitelji', rekla je ravnateljica Centra za socijalnu skrb Tanja Brozić za 24sata.