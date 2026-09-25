OGLASIO SE PESKOV

Rusija postavila uvjet za povratak dizela na svjetsko tržište

L. Š. / Hina

25.09.2026 u 20:04

Vladimir Putin i D. Peskov
Vladimir Putin i D. Peskov Izvor: Profimedia / Autor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia
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Ukidanje ruske zabrane izvoza dizela ne ovisi samo o pokrivanju potreba na domaćem tržištu, već i o ukidanju sankcija na uvoz ruskih energenata, kazao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov

Već krajem siječnja ruska vlada zabranila je trgovcima izvoz dizela, a sredinom srpnja zabranu je proširila i na proizvođače, istaknuvši da joj je prioritet opskrba domaćeg tržišta u vrijeme žetve, uz smanjene kapacitete za preradu zbog ukrajinskih napada.

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Naknadno je vlada dvaput produljila zabranu izvoza, zadnji put do kraja rujna ove godine. Zabrana izvoza benzina vrijedit će pak do kraja siječnja iduće godine. U odluci o izvozu dizela vlada će uzeti u obzir opskrbljenost domaćeg tržišta i popunjenost rezervi, ali i druge čimbenike, rekao je u petak Peskov.

Uz zajamčenu sigurnost plovidbe Crnim morem, glasnogovornik Kremlja istaknuo je da Rusija očekuje od drugih zemalja i ukidanje sankcija na uvoz ruskih energenata. 'Kako bi ruski dizel mogao biti isporučen na međunarodna tržišta, mora tamo pristizati bez ikakvih zapreka, odnosno bez ikakvih sankcija i ograničenja', rekao je Peskov. Rješenje zato mora biti sveobuhvatno, zaključio je glasnogovornik Kremlja.

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