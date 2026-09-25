Rusija postavila uvjet za povratak dizela na svjetsko tržište

Već krajem siječnja ruska vlada zabranila je trgovcima izvoz dizela, a sredinom srpnja zabranu je proširila i na proizvođače, istaknuvši da joj je prioritet opskrba domaćeg tržišta u vrijeme žetve, uz smanjene kapacitete za preradu zbog ukrajinskih napada.

Naknadno je vlada dvaput produljila zabranu izvoza, zadnji put do kraja rujna ove godine. Zabrana izvoza benzina vrijedit će pak do kraja siječnja iduće godine. U odluci o izvozu dizela vlada će uzeti u obzir opskrbljenost domaćeg tržišta i popunjenost rezervi, ali i druge čimbenike, rekao je u petak Peskov.

Uz zajamčenu sigurnost plovidbe Crnim morem, glasnogovornik Kremlja istaknuo je da Rusija očekuje od drugih zemalja i ukidanje sankcija na uvoz ruskih energenata. 'Kako bi ruski dizel mogao biti isporučen na međunarodna tržišta, mora tamo pristizati bez ikakvih zapreka, odnosno bez ikakvih sankcija i ograničenja', rekao je Peskov. Rješenje zato mora biti sveobuhvatno, zaključio je glasnogovornik Kremlja.