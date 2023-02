Ruski oligarh o Putinovoj opsesiji Balkanom: 'Planira preko Srbije otežati život Europljanima'

Zbog navodne utaje poreza i prijevare ruski oligarh Mihail Hodorkovski (59), bivši čelnik naftne kompanije Jukos, više od deset godina proveo je iza rešetaka, a potom je - iznenađujuće za ruske prilike - pušten iz zatvora. Danas živi u Londonu i jedan je od najžešćih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina. U velikom intervjuu za austrijski dnevnik Der Standard progovorio je o budućnosti Rusije nakon rata u Ukrajini, ali i o Putinovoj političkoj opsesiji - Balkanu

Mihail Hodorkovski objavio je novu knjigu, ' Kako ubiti zmaja ', kao svojevrstan priručnik za buduće revolucionare. Kaže da ne vidi nijedan održiv scenarij za trenutačno zaustavljanje rata, a da se Ukrajina ne nađe u još gorem položaju od onog u kakvom se sada nalazi. Podsjeća da je Putin navikao započinjati ratove uoči izbora, pa je to već učinio s Čečenijom, Gruzijom i Krimom. A sada, četvrti put, okomio se na cijelu Ukrajinu. 'Ovaj modus operandi ostaje, treba računati i na peti put', upozorio je Hodorkovski u razgovoru za Der Standard.

'Dugo sam živio u Sibiru i još uvijek tamo poznajem ljude koji su podržavali rat. Pitam ih: 'Zašto? I onda kažu: 'Da nas Putin nije zaštitio, sad bi nas bombardirali u Sibiru'', kazao je, dodajući da se u Rusiji pretpostavlja da su u ratu s NATO-om, a ne s Ukrajinom. Kristalno jasan poraz Rusije bio bi gubitak kontrole nad Krimom, ali 'čak i kad bi došlo do primirja na sadašnjoj crti razdvajanja, novi rat započeo bi u roku od godinu dana', kaže Hodorkovski. Po pitanju ruskih radikala i kampanje dezinformiranja, kazao je da Putin podržava destabilizirajuće radikale bilo koje prirode.

'Tada se može postaviti kao onaj koji upravlja nestabilnom situacijom. Ako se rat nastavi, pokušat će destabilizirati Balkan kako bi otežao život Europljanima', rekao je Hodorkovski. Na pitanje bi li Putin učinio to preko Srbije, odgovorio je potvrdno.

'Apsolutno. Sva sreća da su Rusi idioti. Probali su u Crnoj Gori i odgurnuli tu zemlju od sebe, izgubili su utjecaj. Ali ne možete uvijek računati na to da će stalno biti kreteni. Nakon sankcija utjecaj Rusije je oslabio, primjerice u Njemačkoj. Ali desničarski ekstremisti prirodni su Putinovi partneri. On to zna', napomenuo je Hodorkovski.