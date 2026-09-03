Ruski general jedva preživio atentat: Raketirao je dječju bolnicu u Kijevu

Regionalni istražni odbor Rusije pokrenuo je kazneni postupak zbog pokušaja ubojstva vojnog dužnosnika, što su potvrdile i ruske agencije. Napadač još nije uhićen.

Ruski general-bojnik Nikolaj Varpahovič u kritičnom je stanju, nakon što je na njega pokušan atentat dok je izlazio iz kuće u selu Probuždenije u Saratovskoj oblasti, piše Ukrajinska pravda . Napadač s kacigom na glavi se dovezao na motociklu i otvorio vatru na Varpahoviča i njegova vozača koji je lakše ranjen.

Teške optužbe

Inače, Varpahoviča je Služba sigurnosti Ukrajine, uz još jednog časnika, osumnjičila za napad na kijevsku dječju bolnicu Ohmatdit, 8. srpnja 2024. godine. Napad je izveden krstarećom raketom H-101, lansiranog s bombardera Tu-95MS.

Poginule su dvije osobe, a deseci ljudi su ozlijeđeni, iako je u vrijeme napada u bolnici bilo više od 600 pacijenata, uz medicinsko osoblje. Raketa je u potpunosti uništila zgradu toksikologije te oštetila još četiri objekta.

Ukrajinci sumnjiče Varpahoviča i za sudjelovanje u raketnim napadima na novinare Reutersa u Donjeckoj oblasti.

Zanimljivo, ovaj pokušaj atentata se dogodio nakon što je prije tjedan dana u Sankt Peterburgu eksplodirao automobil ruskog vojnika čija je postrojba optužena za napade na civile u Ukrajini.

