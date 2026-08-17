Eskort dama uhićena zbog ubojstva Putinova časnika: Evo što je rekla na pitanje kaje li se

Reut je uhićena u Sevastopolju na okupiranom Krimu nakon eksplozije u kojoj je u četvrtak poginuo 49-godišnji Šagejev, časnik ruske Crnomorske flote kojeg je Ukrajina tražila zbog veleizdaje, navodi Telegraph.

Bomba je, prema ruskim tvrdnjama, aktivirana po nalogu Kijeva, a Šagejev je poginuo na mjestu. Reut je ubrzo uhićena i navodno je priznala krivnju te joj je određen pritvor zbog optužbe za terorizam sa smrtnom posljedicom, izvijestio je E2W News.

Prema ruskom kanalu Mash, koji ima veze sa sigurnosnim službama, Reut nije pokazala kajanje. Na pitanje žali li zbog ubojstva kratko je odgovorila: 'Ne.' Navodno je nakon atentata planirala pobjeći iz zemlje.

Eskort dama, biologinja, ubojica

Ruska državljanka oglašavala se na internetskim stranicama za eskort, a radila je i kao biologinja te proizvodila vaginalne čepiće na bazi cvjetnih ekstrakata, navode mediji.