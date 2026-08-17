Eskort dama uhićena zbog ubojstva Putinova časnika: Evo što je rekla na pitanje kaje li se

Ruska eskort dama Margarita Reut (32) optužena je za atentat na visokopozicioniranog ukrajinskog prebjega Roberta Šagejeva, poginulog u eksploziji bombe skrivene u kanti za smeće
Reut je uhićena u Sevastopolju na okupiranom Krimu nakon eksplozije u kojoj je u četvrtak poginuo 49-godišnji Šagejev, časnik ruske Crnomorske flote kojeg je Ukrajina tražila zbog veleizdaje, navodi Telegraph.
Bomba je, prema ruskim tvrdnjama, aktivirana po nalogu Kijeva, a Šagejev je poginuo na mjestu. Reut je ubrzo uhićena i navodno je priznala krivnju te joj je određen pritvor zbog optužbe za terorizam sa smrtnom posljedicom, izvijestio je E2W News.
Prema ruskom kanalu Mash, koji ima veze sa sigurnosnim službama, Reut nije pokazala kajanje. Na pitanje žali li zbog ubojstva kratko je odgovorila: 'Ne.' Navodno je nakon atentata planirala pobjeći iz zemlje.
Eskort dama, biologinja, ubojica
Ruska državljanka oglašavala se na internetskim stranicama za eskort, a radila je i kao biologinja te proizvodila vaginalne čepiće na bazi cvjetnih ekstrakata, navode mediji.
Rođena je u Jaroslavlju, oko 260 kilometara sjeveroistočno od Moskve, a živjela je i u Sočiju, crnomorskom ljetovalištu koje je 2014. godine bilo domaćin Zimskih olimpijskih igara, te je često posjećivala Krim. Nije poznato kada je ni na koji način navodno počela surađivati s ukrajinskim obavještajnim službama.
Reut je već bila uhićena u srpnju 2025. godine nakon što je u vlaku iz Samare za Adler povikala: 'Tako vam i treba, Rusi!' Bilo je to nakon vijesti o ukrajinskom napadu dronovima na željezničku postaju u ruskoj Rostovskoj oblasti, piše Telegraph.
Tada je provela dva dana u pritvoru zbog opiranja uhićenju te je novčano kažnjena s protuvrijednošću od 365 dolara zbog 'diskreditiranja' ruske vojske. Bude li proglašena krivom za bombaški napad, prijeti joj do 30 godina zatvora.
Dezerteru presudila bomba u kanti za smeće
Šagejev, ukrajinski dezerter koji je nakon ruske aneksije Krima 2014. godine prešao na rusku stranu, silazio je stubama kada je eksplodirala kanta za smeće pokraj njega.
Ukrajina ga je tražila zbog veleizdaje povezane s njegovom ulogom vršitelja dužnosti zapovjednika ukrajinske podmornice Zaporižja, jedine koju je Kijev imao tijekom ruske invazije na Krim 2014. godine.
Tada se Šagejev hvalio da će njegova posada izdržati do kraja, no potom je predao plovilo i prešao u rusku vojsku.
Ranije je bio optuživan i za sudjelovanje u ruskoj invaziji na Ukrajinu započetoj 2022. godine, a flota u kojoj je služio navodno je sudjelovala u raketnim napadima izvođenima s podmornica.