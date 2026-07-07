Ukrajinski špijun likvidirao osumnjičenu za atentat u Monaku, pronađen i podrum za mučenje

Ukrajinske vlasti objavile su da je pripadnik vojne obavještajne službe (HUR) priznao ubojstvo žene koju je Monako sumnjičio za pokušaj atentata na poduzetnika Vadima Jermolajeva. Tijelo žene pronađeno je u Ukrajini nekoliko dana nakon eksplozije u kojoj su u Monaku ozlijeđeni Jermolajev, njegova supruga i 13-godišnji sin.
Prema zajedničkom priopćenju Ureda glavnog državnog odvjetnika i Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), riječ je o Anastasiji Berezovskoj, ukrajinskoj državljanki koju su vlasti u Monaku povezivale s pokušajem atentata izvedenim 29. lipnja.
Ukrajinska policija pokrenula je istragu o njezinoj smrti 1. srpnja, nakon što je njezino tijelo pronađeno s prostrijelnim ranama glave i čahurama na mjestu zločina.
Istragom je utvrđeno da se Berezovska 1. srpnja vratila u Ukrajinu, gdje je bila u kontaktu s članovima obitelji, bivšim policijskim službenikom i aktivnim časnikom ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR). Vlasti navode da su obojica muškaraca ranije više puta uplaćivala novac Berezovskoj putem bankovnih računa i kriptovaluta, zbog čega su postali osumnjičenici.
Tijekom hitnih istražnih radnji aktivni pripadnik HUR-a priznao je da je zajedno s drugim osumnjičenikom ubio Berezovsku, piše The Kyiv Independent.
Prema navodima tužiteljstva, izjavio je da o svojim kontaktima s Berezovskom, novčanim transakcijama i drugim aktivnostima nije obavijestio nadređene te da je djelovao na vlastitu inicijativu.
Tijekom pretrage kuće bivšeg policijskog službenika istražitelji su pronašli i podrum za koji sumnjaju da je služio kao improvizirana prostorija za mučenje.
Obojica osumnjičenih uhićena su zbog sumnje na ubojstvo počinjeno u skupini, a protiv njih se priprema podizanje optužnice. Predistragu vodi Nacionalna policija Ukrajine uz operativnu potporu protuobavještajnog odjela SBU-a, dok je, prema priopćenju vlasti, pomoć u istrazi pružio i ravnatelj vojne obavještajne službe Oleh Ivaščenko.
Pokušaj atentata dogodio se 29. lipnja u Monaku, kada je u eksploziji u stambenoj zgradi teško ozlijeđen Vadim Jermolajev, zajedno sa suprugom, dok je njihov 13-godišnji sin zadobio lakše ozljede.
Jermolajev je jedan od najbogatijih poduzetnika iz Dnjipra, s poslovima u poljoprivredi, građevinskoj industriji, nekretninama i medicinskoj opremi. Ukrajinskog državljanstva odrekao se 2017. godine te danas posjeduje samo ciparsko državljanstvo.
Predsjednik Volodimir Zelenski uveo mu je sankcije 2023. godine, obrazlažući da su usmjerene protiv osoba koje pomažu ruskoj agresiji ili surađuju s Rusijom. Jermolajev je takve optužbe odbacio te negira bilo kakvu suradnju s Moskvom.