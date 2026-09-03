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Moskva ima novi problem: Počela zračna blokada, upozorenje Kijeva već daje rezultate

I.V.

03.09.2026 u 20:17

Moskovski aerodrom - Ilustracija
Moskovski aerodrom - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV
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Nakon što je Ukrajina upozorila na povećani rizik od djelovanja dronova u ruskom zračnom prostoru, neke su zrakoplovne kompanije počele otkazivati letove prema ruskim zračnim lukama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je riječ o razumnoj reakciji na sigurnosnu situaciju koju je izazvao rat

'Pristižu nam informacije da su prve aviokompanije počele obustavljati letove prema ruskim zračnim lukama nakon našeg upozorenja o opasnosti od dronova koja objektivno postoji u ruskom zračnom prostoru', objavio je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik smatra da je takva reakcija očekivana jer, kako je rekao, proizlazi iz stvarnosti rata koji ruski predsjednik Vladimir Putin ne želi okončati.

'To je ispravna i posve logična reakcija na stvarno stanje – na sve ono što proizlazi iz rata kojeg Putin ne želi okončati. Životi se moraju zaštititi', poručio je Zelenski.

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Dodao je da je Ukrajina o situaciji službeno obavijestila međunarodne organizacije i svoje partnere.

Zelenski: Na ruskom nebu bit će dronova

Zelenski je još u utorak govorio o povećanom riziku za zračni promet iznad Rusije. Pritom je naglasio da Ukrajina ne cilja civilne zrakoplove i da želi spriječiti stradavanje nedužnih ljudi.

'Na ruskom će nebu jednostavno biti dronova u razmjeru koji se mora uzeti u obzir', rekao je.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha također je poručio da je cilj upozorenja spriječiti moguće incidente.

'Želimo spriječiti nenamjerne incidente. Rat se vraća kući u Rusiju', kazao je Sibiha.

Ukrajina upozorila međunarodne zrakoplovne institucije

Prema navodima Kyiv Posta, Ukrajina je formalno obavijestila Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva (ICAO) o rizicima te zatražila da se države članice upozore na opasnost od civilnih letova kroz ruski zračni prostor.

Većina europskih i američkih avioprijevoznika ruski zračni prostor izbjegava još od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Međutim, ruskim nebom i dalje prometuju kompanije iz drugih dijelova svijeta, među kojima su prijevoznici iz Kine i Turske.

U Moskvi deseci otkazanih i odgođenih letova

Podaci o praćenju letova pokazuju da je u srijedu na moskovskoj međunarodnoj zračnoj luci Šeremetjevo zabilježeno 21 otkazivanje i 235 kašnjenja. Na Vnukovu su evidentirana 22 otkazivanja i 94 kašnjenja.

Neovisni ruski portal Agentstvo objavio je pak da su strane zrakoplovne kompanije u srijedu otkazale ukupno 27 letova prema Moskvi i iz nje, što je osjetno više nego dan ranije.

Među otkazanim letovima bili su oni kompanija Pegasus Airlines, Turkish Airlines, Nesma Airlines, Shirak Avia, Kuwait Airways, Somon Air i Flydubai.

Kompanije nisu potvrdile razlog otkazivanja

Ipak, zasad nema izravne potvrde da su te kompanije svoje odluke donijele upravo zbog ukrajinskog upozorenja o opasnosti od dronova. Zrakoplovne tvrtke nisu javno navele da su otkazivanja povezana s povećanim rizikom u ruskom zračnom prostoru.

Za Moskvu bi, međutim, nastavak takvog trenda mogao predstavljati dodatni problem. Uz ratne rizike i ograničenja koja su već godinama prisutna u međunarodnom zračnom prometu, ruski bi zračni prostor mogao postati još manje privlačan stranim prijevoznicima.

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