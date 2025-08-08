Ruska online maloprodaja: Snažan rast, najviše se kupovala hrana

Promet u online maloprodaji u Rusiji snažno je porastao u prvoj polovini godine, a građani su na internetu najviše kupovali hranu, pokazalo je u petak istraživanje udruge internetskih maloprodajnih trgovina (AKIT)
U razdoblju od siječnja do lipnja promet u online maloprodaji porastao je za 36 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, prenosi TASS rezultate istraživanja.
Kupci su u internetskim trgovinama u prvih šest ovogodišnjih mjeseci potrošili 5,3 bilijuna rubalja (66,5 milijardi dolara).
Gotovo sve transakcije, njih 97 posto, obavljene su u ruskim internetskim trgovinama i na ruskim maloprodajnim platformama, pokazalo je istraživanje.
Udio internetske trgovine u ukupnom prometu iznosio je u prvoj polovini ove godine 22,4 posto, navodi se u izvješću AKIT-a. Prije godinu dana iznosio je 15,2 posto.
Rusi su putem interneta najviše kupovali hranu, uz udio dostava iz trgovina i restorana u ukupnom online prometu od 20 posto.
Slijedi proizvodi za kućanstvo i namještaj, s udjelom od 15,7 posto, te odjeća i obuća čiji je udio iznosio 13,5 posto.
Blizu su i elektronički proizvodi i bijela tehnika, prema udjelu od 12 posto.
Najmanje su se pak na internetu kupovali automobilski dijelovi i oprema, s udjelom u ukupnom prometu od tek 6,8 posto, navodi TASS rezultate istraživanja.