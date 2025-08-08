Ruska online maloprodaja: Snažan rast, najviše se kupovala hrana

U razdoblju od siječnja do lipnja promet u online maloprodaji porastao je za 36 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, prenosi TASS rezultate istraživanja.

Kupci su u internetskim trgovinama u prvih šest ovogodišnjih mjeseci potrošili 5,3 bilijuna rubalja (66,5 milijardi dolara).

Gotovo sve transakcije, njih 97 posto, obavljene su u ruskim internetskim trgovinama i na ruskim maloprodajnim platformama, pokazalo je istraživanje.

Udio internetske trgovine u ukupnom prometu iznosio je u prvoj polovini ove godine 22,4 posto, navodi se u izvješću AKIT-a. Prije godinu dana iznosio je 15,2 posto.