Automobilom se zaletio u mnoštvo u Nizozemskoj - devet ozlijeđenih

Policija ne vjeruje da se radi o namjernom činu, ali istraga još uvijek traje. Incident se dogodio u općini Nunspeet, oko 70 kilometara istočno od Amsterdama.

Prema izvještajima u medijima incident se dogodio za vrijeme parade automobila, pa su brojni posjetitelji i gledatelji stajali neposredno uz cestu.

Nakon incidenta je na mjestu događaja raspoređen velik broj pripadnika hitne službe. Policija je izvijestila da je angažirano i nekoliko helikoptera hitne medicinske službe.

Susjedna općina Elburg objavila je da je parada otkazana.