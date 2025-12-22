istraga traje

Automobilom se zaletio u mnoštvo u Nizozemskoj - devet ozlijeđenih

Bi. S. / Hina

22.12.2025 u 22:41

Zabio se automobilom u mnoštvo u Nizozemskoj
Zabio se automobilom u mnoštvo u Nizozemskoj Izvor: EPA / Autor: ROLAND HEITINK
Bionic
Reading

Neidentificirani vozač u ponedjeljak se automobilom zabio u mnoštvo ljudi u Nizozemskoj, ozlijedivši pritom devet osoba, od kojih troje teško, priopćila je policija

Policija ne vjeruje da se radi o namjernom činu, ali istraga još uvijek traje. Incident se dogodio u općini Nunspeet, oko 70 kilometara istočno od Amsterdama.

Prema izvještajima u medijima incident se dogodio za vrijeme parade automobila, pa su brojni posjetitelji i gledatelji stajali neposredno uz cestu.

Nakon incidenta je na mjestu događaja raspoređen velik broj pripadnika hitne službe. Policija je izvijestila da je angažirano i nekoliko helikoptera hitne medicinske službe.

Susjedna općina Elburg objavila je da je parada otkazana.

vezane vijesti

preporučujemo

TONČI TADIĆ ZA TPORTAL

TONČI TADIĆ ZA TPORTAL

'Ne, Putin nema namjeru stati na Ukrajini. Što mislite, bi li Mađarska propustila ruske vojnike prema Srbiji?'
žestoka tučnjava

žestoka tučnjava

[VIDEO] Letjele šake u turskom parlamentu: Sve je krenulo kad se spomenulo Ataturka
zahtjev oporbe

zahtjev oporbe

Bačić: Piletić ima podršku parlamentarne većine

najpopularnije

Još vijesti