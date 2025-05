Ruska armada ponovno u pokretu: Probijene linije, Ukrajinci u velikim problemima

Trenutni napad nije došao iznenada. Ruske snage stigle su do sela Vozdviženka još prije godinu dana, no tada su, umjesto napredovanja prema sjeveru, skrenule prema jugu i zauzele veći broj naselja.

Najveći izazov za ukrajinsku obranu trenutačno je nedostatak pričuvnih snaga . Veće raspoložive postrojbe nalaze se u regiji Sumi, koja je i sama pod pritiskom ruskih snaga. Jedna brigada ukrajinske mornarice već je prebačena iz Sumija na sektor Pokrovsk–Kostjantinivka, no to nije dovoljno da zaustavi višesmjerna ruska napredovanja.

Južno od glavne ceste, ruske trupe postupno potiskuju ukrajinske snage prema akumulacijskom jezeru Kleban-Bykske, stvarajući uvjete za moguće okruženje branitelja zapadnog ruba Toretska. Te su snage do sada uspješno zadržavale pokušaje ruske vojske da se približi Kostjantinivki s juga, no situacija se mijenja.

Tek početkom 2025. vraćaju se na prvotnu putanju te ponovno kreću prema autocesti, uz podršku dodatnih brigada i motorizirane divizije. Nakon kratkotrajnog zastoja, novi val napada započinje u travnju uz pomoć postrojbi iz područja Velike Novosilke, što dovodi do probijanja ukrajinskih linija .

Ruska vojska već je stigla do predgrađa Junaivke, ključne točke za opskrbu i logistiku ukrajinskih postrojbi u sjevernoj regiji. Iako su raniji pokušaji prodora iz ruskih regija Kursk i Belgorod odbijeni, aktualna ofenziva stavlja dodatni pritisak na već iscrpljene ukrajinske snage.

Novi ruski napadi kod Limana i Siverska

Osim u Pokrovsku, ruske snage otvaraju i druge pravce napada s ciljem okruživanja Kramatorska i Slovjanska. Na području Limana, ruske postrojbe napreduju prema rijeci Siverski Donec, zauzele su veći dio sela Torske i prijete probojem prema Jampilu. Ako Liman padne, ruske bi snage mogle dosegnuti rijeku izravno nasuprot Slovjanska, čime bi dodatno ugrozile ukrajinske obrambene linije.

S druge strane rijeke, ruska vojska ponovno pokušava probiti liniju kod Siverska i već je zauzela selo Verhnjokamjanske. No tijekom posljednje tri godine, to se dogodilo više puta bez dugoročnog uspjeha. Ipak, ako Rusija pojača ovaj front, postoji mogućnost da pokuša okružiti Kramatorsk i Slovjansk iz više smjerova do kraja godine.