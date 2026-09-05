sad je uz savez

Rusiji stigla jasna poruka iz NATO-a: Nećemo to tolerirati!

I.V./Hina

05.09.2026 u 18:50

Matthew Whitaker
Matthew Whitaker Izvor: EPA / Autor: VALDA KALNINA
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Članice NATO-a ne bi trebale tolerirati namjerne akcije hibridnog rata, a Sjedinjene Države stat će uz zemlje dok se nose s tim incidentima, izjavio je u subotu američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker

Whitaker je rekao da je prošlomjesečni pokušaj napada dronom na njemačku zračnu luku Leipzig/Halle, za koji je Berlin okrivio Rusiju, bio više zabrinjavajući od drugih nedavnih incidenata s kojima su se članice NATO-a suočile zbog ruskih dronova usmjerenih na Ukrajinu koji su skrenuli s rute.

"Zatim imate ono što bih nazvao više zabrinjavajućim hibridnim akcijama poput one koju smo vidjeli u Leipzigu, ili kakve smo vidjeli u Poljskoj", rekao je Whitaker govoreći na marginama poslovne konferencije u Italiji.

vezane vijesti

Članice NATO-a moraju biti spremne, oprezne i poslati snažnu poruku kada su izazvane takvim događajima, rekao je.

"Ako možemo identificirati tko to radi — što je Njemačka i učinila — moramo se pobrinuti da jasno damo do znanja da je to neprihvatljivo i da to nećemo tolerirati", izjavio je Whitaker.

Ključna infrastruktura, uključujući energetske objekte, mogla bi biti meta te bi je nacionalne vlasti trebale nadzirati, dodao je.

Odgovor na te izazove primarno je nacionalni, ali Sjedinjene Države pružaju podršku zemljama kada se suočavaju s tim djelima, rekao je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IZ MINUTE U MINUTU

IZ MINUTE U MINUTU

Najveći ekološki prosvjed u povijesti Hrvatske, deseci tisuća ljudi s Trga poručili: Sram vas bilo!

  • 13:37

    Na kraju prosvjeda još su jednom ponovljeni zahtjevi koje su organizatori prosvjeda uputili Vladi:  Za Gospić Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima – rok: 20 dana! Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada – rok: 3 mjeseca. Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište „Rakitovac“ u Plan gospodarenja otpadom. Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika. Na razini RH Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša. Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u Plan gospodarenja otpadom, s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Do daljnjega privremena zabrana uvoza otpada – stupa na snagu odmah"

  • 13:14

    Predsjednica Zelene akcije Dora Sivka podsjetila je na tisuće otpada u Zagrebu i podsjetila da je jedina odgovorna za zbrinjavanje i sanaciju opasnog otpada - država. 'Na Jakuševec upozoravamo već 30 godina, ali to nije usporedivo s desecima tisuća ilegalnog otpada u Gospiću. Potpis za to dao je ministar zaštite okoliša, sve je odobrio korumpirani inspektor, a premijer tvrdi da ništa ne zna! Ne treba očekivati da će doći promjena iz njihovih redova, sve je na nama i naš otpor mora biti argumentiran. Vlast je ovdje da služi narodu, a ne otpadnoj mafiji koja zarađuje na našem zdravlju. Ovo je apsolutno savršeno vrijeme da odgovorne naučimo tu lekciju', upozorila je Sivka.

  • 12:38

    Iz inicijative 'Siščani ne žele biti smetliščani', obratila se Snježana Sužnjević Vago, koja se predstavila kao 'obična baba s kutlačom'. 'Ajmo babe, da vas čujem', zavapila je te povezala sisački prosvjed s ovim ličkim. 'Dosta nam je raspačavanja naše djedovine. Neće vam proći, svim investitorima, evo vam poruka s punog Trga - ne želimo vas', jasno je ustvrdila. Nakon njih obratili su se i aktivisti iz Vranjica, Benkovca, Istre...
IZ CIJELE ZEMLJE

IZ CIJELE ZEMLJE

Učiteljica, odvjetnik, humanitarka, panker: Tko su aktivisti koji su govorili na Trgu?
DOM VOJSKE SRBIJE

DOM VOJSKE SRBIJE

Održana komemoracija Mladiću zbog koje je Europa nagazila Vučića: Skupila se zanimljiva ekipa

najpopularnije

Još vijesti