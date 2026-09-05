Rusiji stigla jasna poruka iz NATO-a: Nećemo to tolerirati!

Whitaker je rekao da je prošlomjesečni pokušaj napada dronom na njemačku zračnu luku Leipzig/Halle, za koji je Berlin okrivio Rusiju, bio više zabrinjavajući od drugih nedavnih incidenata s kojima su se članice NATO-a suočile zbog ruskih dronova usmjerenih na Ukrajinu koji su skrenuli s rute.

"Zatim imate ono što bih nazvao više zabrinjavajućim hibridnim akcijama poput one koju smo vidjeli u Leipzigu, ili kakve smo vidjeli u Poljskoj", rekao je Whitaker govoreći na marginama poslovne konferencije u Italiji.