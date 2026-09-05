VIDEO Ruski napad u 'znakovitom trenutku', Zelenski: Ovo jako dugo nismo vidjeli

Rusija je tijekom noći s petka na subotu napala područje dviju zračnih luka u Kijevu i Borispilju, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su napadi bili namjerni i povezani s planiranim dolaskom američkih izaslanika koji pokušavaju potaknuti napredak u mirovnim pregovorima
'Ovo je bilo namjerno, prvi put nakon dugo vremena', rekao je Zelenski, opisujući napade kao ruski odgovor na razgovore o mogućnosti da američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Ukrajinu doputuju zrakoplovom, piše Kyiv Independent.
Prema Zelenskom, Međunarodna zračna luka Kijev i Međunarodna zračna luka Borispilj razmatrane su kao moguća mjesta njihova dolaska. Witkoff i Kushner trebali bi 6. rujna stići u Kijev nakon posjeta Moskvi, u sklopu novih diplomatskih napora Washingtona usmjerenih na okončanje rata.
Zelenski najavio odgovor
Ukrajinski predsjednik poručio je da će Ukrajina zbog posljednjih napada sljedećeg tjedna 'prilagoditi svoje djelovanje povezano s ruskim zračnim prostorom'.
Istodobno je naglasio da Ukrajina ne predstavlja nikakvu prijetnju američkom izaslanstvu te da je i dalje zainteresirana za napredak u mirovnim pregovorima.
Napadi su uslijedili nakon što je Kijev predložio Moskvi privremeni prekid vatre uoči planiranog diplomatskog posjeta američkih izaslanika.
Witkoff i Kushner u sklopu aktualnih diplomatskih napora razgovaraju s predstavnicima Rusije i Ukrajine o mogućnostima za okončanje rata. Njihov dolazak u Kijev predviđen je nakon boravka u Moskvi.