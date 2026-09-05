udar na aerodrome

VIDEO Ruski napad u 'znakovitom trenutku', Zelenski: Ovo jako dugo nismo vidjeli

I.V.

05.09.2026 u 17:22

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: Društvene mreže / Autor: X
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Rusija je tijekom noći s petka na subotu napala područje dviju zračnih luka u Kijevu i Borispilju, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su napadi bili namjerni i povezani s planiranim dolaskom američkih izaslanika koji pokušavaju potaknuti napredak u mirovnim pregovorima

'Ovo je bilo namjerno, prvi put nakon dugo vremena', rekao je Zelenski, opisujući napade kao ruski odgovor na razgovore o mogućnosti da američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Ukrajinu doputuju zrakoplovom, piše Kyiv Independent.

Prema Zelenskom, Međunarodna zračna luka Kijev i Međunarodna zračna luka Borispilj razmatrane su kao moguća mjesta njihova dolaska. Witkoff i Kushner trebali bi 6. rujna stići u Kijev nakon posjeta Moskvi, u sklopu novih diplomatskih napora Washingtona usmjerenih na okončanje rata.

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Zelenski najavio odgovor

Ukrajinski predsjednik poručio je da će Ukrajina zbog posljednjih napada sljedećeg tjedna 'prilagoditi svoje djelovanje povezano s ruskim zračnim prostorom'.

Istodobno je naglasio da Ukrajina ne predstavlja nikakvu prijetnju američkom izaslanstvu te da je i dalje zainteresirana za napredak u mirovnim pregovorima.

Napadi su uslijedili nakon što je Kijev predložio Moskvi privremeni prekid vatre uoči planiranog diplomatskog posjeta američkih izaslanika.

Witkoff i Kushner u sklopu aktualnih diplomatskih napora razgovaraju s predstavnicima Rusije i Ukrajine o mogućnostima za okončanje rata. Njihov dolazak u Kijev predviđen je nakon boravka u Moskvi.

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