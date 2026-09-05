VIDEO Ruski napad u 'znakovitom trenutku', Zelenski: Ovo jako dugo nismo vidjeli

'Ovo je bilo namjerno, prvi put nakon dugo vremena', rekao je Zelenski, opisujući napade kao ruski odgovor na razgovore o mogućnosti da američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Ukrajinu doputuju zrakoplovom, piše Kyiv Independent.

Prema Zelenskom, Međunarodna zračna luka Kijev i Međunarodna zračna luka Borispilj razmatrane su kao moguća mjesta njihova dolaska. Witkoff i Kushner trebali bi 6. rujna stići u Kijev nakon posjeta Moskvi, u sklopu novih diplomatskih napora Washingtona usmjerenih na okončanje rata.