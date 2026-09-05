VIDEO Kaos na letu: Muškarac divljao u avionu, putnici ga zalijepili za sjedalo

Situacija je eskalirala kada je muškarac navodno postao i fizički agresivan

Muškarac iz Arizone uhićen je nakon incidenta tijekom leta American Airlinesa iz Dallasa prema Newarku. Zbog njegovog navodno agresivnog ponašanja avion je preusmjeren u Baltimore, gdje su ga policajci zatekli vezanog za sjedalo ljepljivom trakom, dok su mu ruke bile vezane vezicama. Incident se dogodio na letu AA 618, objavili su FBI i American Airlines. Policija je nakon slijetanja u četvrtak navečer privela 67-godišnjeg Arthura Lundeena, koji je optužen za remećenje javnog reda i mira te napad drugog stupnja.

Putnici ga svladali tijekom leta Prema svjedočenju putnika Juana Mejije, bivšeg policajca, Lundeen je pred kraj leta počeo pokazivati sve agresivnije ponašanje. 'Gospodin koji je sjedio dva reda iza nas postajao je ratoboran, upućivao je pogrdne primjedbe osoblju American Airlinesa i drugim putnicima, vrijeđao na rasnoj osnovi, koristio vulgaran jezik, bio je vrlo uvredljiv prema ženama', rekao je Mejia za ABC News. Situacija je, prema njegovim riječima, eskalirala kada je muškarac navodno postao i fizički agresivan. Mejia je tada, zajedno s prijateljem Richardom Olenickom, pomogao svladati Lundeena.

A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight.



According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh — Complex (@Complex) September 4, 2026