aeromiting kod atene

VIDEO Borbeni avion srušio se pred stotinama gledatelja u Grčkoj: Traga se za pilotima

I.V./Hina

05.09.2026 u 15:48

Borbeni avion srušio se na aeromitingu u Grčkoj
Borbeni avion srušio se na aeromitingu u Grčkoj Izvor: Screenshot / Autor: X
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Grčki zrakoplov dvosjed F-4 Phantom srušio se u subotu za vrijeme zrakoplovnog showa u zračnoj luci Tanagra blizu Atene, rekao je Reutersu dužnosnik grčkoga ratnog zrakoplovstva

Na videosnimci javne televizije ERT, koja je prva izvijestila o padu, vidi se stup crnog dima koji se uzdiže nekoliko stotina metara od stotina gledatelja koji gledaju zrakoplovni show.

Odmah su na mjesto nesreće stigla dva helikoptera da bi se ugasio požar.

Sudbina pilota još nije poznata, a ne zna se ni je li netko iz mnoštva u publici ozlijeđen, rekao je dužnosnik.

"U tijeku je operacija potrage i spašavanja", kazao je.

ERT izvješćuje da su putem zvučnika u zračnoj bazi svi prisutni pozvani da što prije napuste područje.

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