Rusija tvrdi da je Izrael ugrozio civilni zrakoplov na letu za Damask

Izraelski zračni napad na sirijski teritorij ugrozio je civilni zrakoplov na letu za Damask jer su ga sirijske zračne snage umalo srušile kao odgovor na izraelsku akciju, priopćila je u petak ruska vojska

Zrakoplov je skoro srušen dok je sirijska protuzračna obrana pokušavala odvratiti izraelski napad blizu Damaska, a Rusija tvrdi da je to postala navika izraelskih borbenih zrakoplova da se skrivaju iza civilnih aviona kako bi izbjegli protunapad.

No, nije jasno o kojem to zrakoplovu Airbus-320 Rusija govori jer, kako navodi dpa, u to vrijeme nije bilo putničkog zrakoplova koji je letio iz Teherana za Damask.

Prema stranici za praćenje putničkih zrakoplova FlightRadar24.com jedan je civilni zrakoplov u to vrijeme letio iz iračkog grada Najafa za Damask. Radi se o zrakoplovi sirijske kompanije Cham Wings za koji se zna da je sletio u rusku zračnu bazu.

Ranije danas četiri izraelska borbena aviona F-16 gađala su predgrađe Damaska s osam navođenih raketa zrak-zemlja ​​bez ulaska u sirijski zračni prostor.