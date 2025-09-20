Još jedna misteriozna smrt u Rusiji: Ruski menadžer pronađen u Moskvi

Kako piše The Moscow Times, u poruci je Tjunjin napisao da je nakon pet godina borbe s depresijom, koja je, kako je tvrdio, svake godine postajala sve teža, odlučio okončati život. Ipak, dok ruska državna agencija TASS slučaj naziva samoubojstvom, njegova smrt ulazi u niz sumnjivih i nerazjašnjenih smrti visokopozicioniranih ruskih menadžera u energetskom, nuklearnom i industrijskom sektoru od početka invazije na Ukrajinu, piše United24.

Tjunjin je bio na čelu Khimprominzhiniringa od travnja 2016. te je nadgledao proizvodnju ugljičnih kompozita za zrakoplovstvo, energetiku i industriju. Tvrtka je kasnije pripojena Umatexu, Rosatomovoj diviziji specijaliziranoj za napredne materijale, koja je pogođena američkim sankcijama u veljači 2023.

Tjunjin je već 20. uski menadžer koji je umro pod misterioznim uvjetima od veljače 2022. Dana 8. rujna u Kalinjingradskoj oblasti vlasti su otkrile obezglavljeno tijelo direktora rudarstva i gnojiva Alekseja Sinitsyna. U kolovozu su iznenadna smrt Dmitrija Osipova, predsjednika Uralkalija, i Mihaila Kenina, osnivača građevinskog diva Samolet, također izazvala pitanja.