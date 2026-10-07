Rusi upravo provode bizarnu operaciju u Finskoj

Ben Zyskowicz , zastupnik vladajuće desnocentrističke Stranke nacionalne koalicije, smatra da je riječ o dijelu ruske operacije usmjerene na zastrašivanje finskih političara.

Prošlog tjedna otkriveno je da je oko 20 finskih zastupnika prijavilo tajanstvene upade u svoje domove. Jedan od njih navodno je u svojoj WC školjci pronašao izmet.

Rusija je optužena da stoji iza operacije u kojoj tajni agent i navodno provaljuju u domove finskih parlamentaraca i ostavljaju ‘ fekalne otiske’ u njihovim zahodima . Riječ je, prema pisanju Telegrapha , o novom primjeru hibridnog rata protiv Zapada.

‘To je način na koji ruska obavještajna služba daje do znanja da prati ljude - cilj je stvoriti paniku, nesigurnost i zbunjenost’, poručio je Zyskowicz.

Stara psihološka taktika obavještajnih službi

Upadi u domove političara i diplomata nisu nova metoda ruskih obavještajnih službi. Američki State Department tu je praksu opisivao kao ‘provale u domove’, pri čemu bi agenti namjerno premještali osobne predmete, otvarali prozore ili aktivirali alarme kako bi svoje mete psihički iscrpili i prestrašili.

Ruski agenti, ali i pripadnici drugih zloglasnih obavještajnih službi, navodno su znali urinirati u zahodima diplomata i novinara kako bi pokazali da mogu neprimjetno prodrijeti u njihov privatni prostor.

Jedan od bizarnijih slučajeva zabilježen je 2023. godine, kada je Wall Street Journal objavio da je agent ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) obavio nuždu izravno u kofere visokog američkog dužnosnika tijekom njegova službenog posjeta Rusiji.

Bivša dopisnica BBC-ja iz Rusije Sarah Rainsford u memoarima ‘Goodbye to Russia’ opisala je kako su joj agenti provalili u stan i u svakom toaletu ostavili svoj ‘potpis’ u neispranoj WC školjci.

Novinar Guardiana Luke Harding tvrdio je da su mu pripadnici FSB-a redovito upadali u moskovski stan. U jednom su mu slučaju na vidljivom mjestu ostavili priručnik za seks, nedugo prije nego što je 2011. protjeran iz Rusije.

Američki dužnosnici još su 2014. upozoravali da se protiv njihovih diplomata ponovno koriste metode iz doba Hladnog rata - od bušenja automobilskih guma do misterioznih provala u stanove, nakon kojih bi prozori ostajali otvoreni, a predmeti u domu premješteni.

Istočnonjemački korijeni: ‘Operativna psihologija’ i Stasi

Ovakav oblik zastrašivanja korijene vuče još iz 1960-ih, kada je KGB razvio takozvanu ‘operativnu psihologiju’, navodi Harding u knjizi ‘Mafia State’. Sovjetske su službe pritom inspiraciju pronašle u metodama istočnonjemačkog Stasija.

Agenti Stasija ciljano su ulazili u stanove disidenata kako bi kod njih izazvali paranoju i psihički slom. Pomicali bi slike na zidovima ili zamjenjivali jednu vrstu čaja drugom, a pritom nisu ostavljali tragove nasilnog ulaska.

U jednom posebno uznemirujućem slučaju supruzi mete poslali su vibrator.

Mnoge su žrtve takvog dugotrajnog psihološkog pritiska doživjele živčani slom, a neke su počinile i samoubojstvo. Jürgen Fuchs, pisac koji je bio meta Stasija, tehniku je nazvao ‘Zersetzung’ (razgradnja/razaranje) i opisao je kao ‘direktan napad na ljudsku dušu’.

Fuchs je sve do smrti 1999. vjerovao da ga je tajna policija namjerno izložila radijaciji. On je, zajedno s još trojicom disidenata, u kratkom roku obolio i preminuo od rijetkog oblika leukemije.

Finska pod povećalom nakon ulaska u NATO

Najnoviji incidenti u Finskoj povezuju se s pogoršanjem odnosa s Moskvom nakon što je Helsinki, potaknut ruskom invazijom na Ukrajinu, pristupio NATO-u.

Predsjednik finskog parlamenta Jussi Halla-aho potvrdio je da je pokrenuta istraga o ovoj ‘ozbiljnoj’ seriji provala. Kazao je da su u stanovima političara pronađeni jasni tragovi koji upućuju na prisutnost uljeza, iako nema znakova nasilnog ulaska, a ništa nije ukradeno niti oštećeno.

‘Ne mogu precizirati točan broj sumnjivih slučajeva, ali u svakom slučaju radi se o značajnoj brojci’, rekao je Halla-aho, dodavši da su se incidenti događali tijekom prošle godine.

Uoči parlamentarnih izbora finske vlasti pojačale su pripravnost zbog mogućih sabotaža i kampanja utjecaja povezanih s Kremljem. Istodobno, napetosti uz dugu finsko-rusku granicu i dalje traju.

Finski predsjednik Alexander Stubb oštro je osudio događaje.

‘Napad na člana parlamenta je izravan napad na demokraciju. To se ne smije dopustiti niti prihvatiti ni u kojem obliku... Čvrsto stojim uz svakog našeg zastupnika’, poručio je Stubb.