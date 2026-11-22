Otac ga je ranije opisao kao 'najperspektivnije ime' u stranci istaknuvši pritom da 'ne želi nešto kočiti samo stoga što mu je Igor sin'.

On je novinarima u Banjoj Luci potvrdio da će parlamentu RS za novog mandatara predložiti Igora Dodika (37), sina čelnika vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika. Dodikov sin je 2024. godine preuzeo dužnost organizacijskog tajnika SNSD-a a na posljedniim izborima izborio je mandat zastupnika u Narodnoj skupštini RS.

'Igor Dodik je najmlađi mandatar u povijesti RS. Očekujem od njega da formira vladu i dovrši taj proces do sredine prosinca', kazao je pred novinarima Minić predstavljajući Igora Dodika kao mandatara uz tvrdnju kako su tu nominaciju podržale sve druge stranke koje čine vladajuću većinu.

Budući premijer RS je kazao da će raditi sve da opravda ukazano povjerenje, a glavnim ciljem vidi poboljšanje životnog standarda i očuvanje ustavnog položaja RS. 'Mogu obećati da ćemo biti hrabri i donositi odluke pa makar bile i bolne', kazao je mlađi Dodik dodajući da se nada bliskoj suradnji s ovim vlastima u Srbiji.

Dodao je da će njegova vlada biti opredijeljenja za EU samo ako Unija bude 'uvažavala RS'. SNSD je nakon izbora provedenih 4. listopada zajedno s nekoliko manjih stranaka okupio dvije trećine zastupnika u parlamentu RS a za potvrdu mandatara odnosno za uspostavu vlade dovoljna je natpolovična većina.