POTENCIJALNE VOJNE METE

Rusija prijeti udarima na europske tvornice oružja: 'Svatko tko misli da su sigurne...'

L. Š. / Hina

30.09.2026 u 17:49

Marija Zaharova
Marija Zaharova Izvor: EPA / Autor: PAVEL BEDNYAKOV/ POOL
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Tvornice u Europi koje proizvode oružje za Ukrajinu su potencijalne vojne mete za Rusiju, rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova u srijedu

Zaharova je na konferenciji za novinare rekla da su europske zemlje izravno uključene u sukob putem vojne potpore Ukrajini, dodavši da takve aktivnosti odgađaju kraj rata.

To je bio njezin odgovor na pitanje o spremnosti Poljske da na svom teritoriju izgradi tvornicu za proizvodnju raketa presretača za sustav Patriot za Ukrajinu.

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'Tvornice oružja u europskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju i ne treba misliti da će vojne tvornice van ukrajinskog teritorija koje proizvode oružje za režim u Kijevu biti sigurne. Svatko tko tako misli - vara se', rekla je Zaharova.

'Europske zemlje su izravno uključene u ukrajinski sukob. One ne pružaju samo pomoć. Otvaranjem tvornica oružja i zajedničkih ulaganja, one su u potpunosti uključene. A to samo odgađa rješenje sukoba umjesto da pomaže, kao što neke snage u Europi misle ili ​zamišljaju', dodala je.

⁠NATO i mnoge europske zemlje rekle su da će nastaviti pružati potporu Ukrajini i pomagati joj da potisne ruske snage i nastavi obarati ⁠ruske dronove i projektile.

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