Ukrajinski pomorski dronovi Magura uništavali su ruske ciljeve na moru, ali i helikoptere u zraku te sustave protuzračne obrane na kopnu, čime su dokazali da su iznimno svestrana platforma

Takve mogućnosti iznenadile su čak i njihova glavnog proizvođača. Ukrajinske vojnike potiče se na eksperimentiranje, pronalaženje novih načina uporabe i modificiranje naoružanja. Vojne postrojbe često imaju vlastite istraživačko-razvojne timove u blizini bojišnice, a proizvođači blisko surađuju s borbenim jedinicama kako bi razvili sustave prilagođene njihovim potrebama. Nezamislive ideje Proizvođači oružja više su puta za Business Insider priznali da su ih iznenadili načini na koje ukrajinski vojnici koriste njihove proizvode. Achi, izvršni direktor ukrajinske obrambene tvrtke Ark Robotics, rekao je da vojnici dolaze na ideje koje nikada ne bi mogao ni zamisliti.

Oleg Fedorišin, direktor istraživanja i razvoja ukrajinske tvrtke DevDroid, koja proizvodi kopnene robote i naoružanje, otkrio je da je tvrtku iznenadilo kada su vidjeli ruske vojnike kako se predaju jednom od njihovih robota. Istodobno je jedan od direktora ukrajinskog proizvođača dronova TechEx priznao da ih je iznenadila količina eksploziva koju ukrajinski vojnici uspijevaju postaviti na njihove bespilotne letjelice. Kuldar Väärsi, osnivač i izvršni direktor estonskog proizvođača kopnenih robota Milrem Robotics, također je ostao iznenađen načinima na koje Ukrajinci koriste njihove proizvode. 'Ukrajinski vojnici doista su kreativni i pronalaze vrlo jednostavne načine kako iz opreme izvući još više', rekao je ranije. Vojnici često sami osmišljavaju preinake koje proizvođači potom pomažu razviti i uvesti u širu uporabu. Fedorišin je tako otkrio da su upravo ukrajinski vojnici prvi predložili postavljanje ručnih raketnih bacača RPG na robote, nakon čega je njegova tvrtka pomogla ostvariti tu zamisao. Ukrajinci spajaju različite sustave Slična iskustva imaju i zapadne tvrtke čiji se proizvodi koriste u Ukrajini. Njemačka tvrtka ARX Robotics opskrbljuje ukrajinsku vojsku kopnenim robotima. David Roberts, izvršni direktor njezine britanske podružnice, rekao je za Business Insider da su ukrajinske oružane snage iznimno inovativne u korištenju tehnologije.