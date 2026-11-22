Ukrajinski pomorski dronovi Magura uništavali su ruske ciljeve na moru, ali i helikoptere u zraku te sustave protuzračne obrane na kopnu, čime su dokazali da su iznimno svestrana platforma
Takve mogućnosti iznenadile su čak i njihova glavnog proizvođača. Ukrajinske vojnike potiče se na eksperimentiranje, pronalaženje novih načina uporabe i modificiranje naoružanja. Vojne postrojbe često imaju vlastite istraživačko-razvojne timove u blizini bojišnice, a proizvođači blisko surađuju s borbenim jedinicama kako bi razvili sustave prilagođene njihovim potrebama.
Nezamislive ideje
Proizvođači oružja više su puta za Business Insider priznali da su ih iznenadili načini na koje ukrajinski vojnici koriste njihove proizvode. Achi, izvršni direktor ukrajinske obrambene tvrtke Ark Robotics, rekao je da vojnici dolaze na ideje koje nikada ne bi mogao ni zamisliti.
Oleg Fedorišin, direktor istraživanja i razvoja ukrajinske tvrtke DevDroid, koja proizvodi kopnene robote i naoružanje, otkrio je da je tvrtku iznenadilo kada su vidjeli ruske vojnike kako se predaju jednom od njihovih robota.
Istodobno je jedan od direktora ukrajinskog proizvođača dronova TechEx priznao da ih je iznenadila količina eksploziva koju ukrajinski vojnici uspijevaju postaviti na njihove bespilotne letjelice.
Kuldar Väärsi, osnivač i izvršni direktor estonskog proizvođača kopnenih robota Milrem Robotics, također je ostao iznenađen načinima na koje Ukrajinci koriste njihove proizvode.
'Ukrajinski vojnici doista su kreativni i pronalaze vrlo jednostavne načine kako iz opreme izvući još više', rekao je ranije.
Vojnici često sami osmišljavaju preinake koje proizvođači potom pomažu razviti i uvesti u širu uporabu. Fedorišin je tako otkrio da su upravo ukrajinski vojnici prvi predložili postavljanje ručnih raketnih bacača RPG na robote, nakon čega je njegova tvrtka pomogla ostvariti tu zamisao.
Ukrajinci spajaju različite sustave
Slična iskustva imaju i zapadne tvrtke čiji se proizvodi koriste u Ukrajini. Njemačka tvrtka ARX Robotics opskrbljuje ukrajinsku vojsku kopnenim robotima. David Roberts, izvršni direktor njezine britanske podružnice, rekao je za Business Insider da su ukrajinske oružane snage iznimno inovativne u korištenju tehnologije.
'Čim dobiju neki sustav, prvo razmišljaju mogu li ga spojiti s drugim sustavom koji već imaju kako bi stvorili nešto što je bolje od zbroja njegovih pojedinačnih dijelova', objasnio je.
Pomorski dronovi jedno su od ključnih područja inovacija koje su Ukrajini omogućile uspjehe na moru unatoč tome što nema konvencionalnu ratnu mornaricu.
Bespilotna plovila i dalje se koriste za jednokratne napade eksplozivom, ali njihove mogućnosti danas su znatno šire. Mogu lansirati projektile i dronove, služiti za prijevoz bespilotnih kopnenih vozila tijekom amfibijskih operacija, a koriste se i u pomorskim okršajima s ruskim dronovima. Pomorski dronovi nisu nova tehnologija, ali Ukrajina ih razvija i koristi u razmjerima i uz razinu koordinacije kakva dosad nije viđena. Pritom gotovo redovito demonstrira nove mogućnosti njihove uporabe.
Magura promijenila odnos snaga na Crnom moru
'Nisam to očekivao', rekao je za Business Insider Oleg Rogynskyy, osnivač i izvršni direktor tvrtke UFORCE.
'Pokretačka snaga svega toga domišljatost je ukrajinskih inženjera i vojnika. Najzanimljivije je to što me stalno iznova uspijevaju iznenaditi', dodao je.
UFORCE, tvrtka osnovana u Ukrajini sa sjedištem u Londonu, proizvodi pomorske dronove Magura, koji su odigrali važnu ulogu u borbi protiv ruske Crnomorske flote.
Iako nema klasičnu ratnu flotu, Ukrajina je zahvaljujući bespilotnim plovilima uspjela oštetiti i uništiti brojne ruske brodove te ih prisiliti na povlačenje iz jedne od ključnih luka na okupiranom Krimu.
Prema ukrajinskim tvrdnjama, dronovi Magura naoružani projektilima oborili su ruske helikoptere, ali i borbene zrakoplove. Druge vrste bespilotnih plovila, koje služe kao svojevrsni brodovi nosači, korištene su za lansiranje FPV dronova na ruske sustave protuzračne obrane.
Nakon jednog napada u kolovozu, zapovjednik ukrajinske vojne obavještajne službe GUR izjavio je da je riječ o 'temeljnoj promjeni prirode sukoba'.
'To je prava definicija asimetričnog ratovanja, kada dron vrijedan 40.000 dolara može uništiti ruski sustav protuzračne obrane vrijedan 400 milijuna dolara', rekao je Rogynskyy.
Ukrajina je izvijestila da su FPV dronovi lansirani s pomorskih dronova Magura uništili lansere sustava S-400 i drugu skupocjenu rusku vojnu opremu.
'Što se više koriste, to ćemo vidjeti više kreativnih rješenja', predviđa Rogynskyy.
Svjetske mornarice izvlače pouke iz rata
Svjetske ratne mornarice već dugo prepoznaju potencijal pomorskih dronova i ulažu u njihov razvoj, no rat u Ukrajini dodatno je ubrzao nastojanja da se takvi sustavi uvedu u širu uporabu.
Vojni dužnosnici sve češće upozoravaju da tradicionalne ratne flote, sastavljene od brodova s posadom, više neće biti dovoljne. Britanski admiral Sir Gwyn Jenkins, prvi pomorski lord i načelnik stožera Kraljevske mornarice, u rujnu je izjavio da 'više nije moguće braniti golema, sporna morska prostranstva samo ratnim brodovima s posadom'.
Ujedinjeno Kraljevstvo zato razvija koncept hibridne flote u kojoj bi tradicionalni ratni brodovi upravljali pomorskim dronovima i drugim bespilotnim sustavima. Slične sposobnosti razvijaju i druge vojske.
Rogynskyy predviđa da će gotovo sve ratne mornarice svijeta povećavati svoje sposobnosti korištenjem jeftinih bespilotnih sustava, čiji je gubitak prihvatljiv i kojima upravlja umjetna inteligencija. Hoće li se njegova predviđanja ostvariti, tek treba vidjeti.