Zaboravite sliku Europe u kojoj sigurnosnu politiku kroje isključivo Pariz i Berlin. S više od četiri posto BDP-a uloženih u obranu, stotinama naručenih južnokorejskih i američkih tenkova te ambicijom da izgradi najbrojniju kopnenu vojsku u Europskoj uniji, Poljska više nije tek ranjivi geopolitički koridor između Istoka i Zapada. Ona postaje glavni europski bedem i država u koju danas s podjednakom dozom respekta i opreza gledaju i Washington i Moskva

Kroz veći dio moderne europske povijesti, geografski položaj Poljske na sjevernoeuropskoj ravnici bio je njezino najveće prokletstvo. Smještena između dviju povijesno ekspanzionističkih sila – Njemačke na zapadu i Rusije na istoku – bez prirodnih planinskih barijera koje bi usporile invazijske vojske, Poljska je stoljećima služila kao geopolitička tampon-zona, poprište razornih ratova i država čije su se granice brisale i ponovno iscrtavale na kartama.

Međutim, u trećem desetljeću 21. stoljeća odvija se temeljita strateška inverzija. Prostor koji je nekoć simbolizirao europsku ranjivost ubrzano se transformira u najmoćnije kopneno vojno središte Europske unije. Suočena s tektonskim poremećajima u europskoj sigurnosnoj arhitekturi nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Varšava je pokrenula najambiciozniji program vojne modernizacije i ekspanzije na kontinentu od završetka Hladnog rata. Poljska sigurnosna politika ne može se razumjeti izvan konteksta njezine strateške kulture, duboko ukorijenjene u povijesnom iskustvu podjela u 18. stoljeću, nacističke i sovjetske okupacije u Drugom svjetskom ratu te višedesetljetne podređenosti unutar Varšavskog pakta. Taj povijesni narativ stvorio je široki nadstranački konsenzus unutar poljskog političkog spektra o nužnosti posjedovanja vlastitih, robusnih kapaciteta odvraćanja.

Poljska vojska Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Joshua Zayas







+7 Poljska vojska Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Joshua Zayas

Za razliku od mnogih zapadnoeuropskih država koje su nakon 1991. godine ubirale takozvanu dividendu mira smanjujući obrambene proračune i oslanjajući se primarno na ekspedicijske snage, Poljska je zadržala fokus na teritorijalnoj obrani. Doktrina odvraćanja poricanjem odnosno koncept prema kojem potencijalni agresor mora biti uvjeren da neće moći ostvariti ni početne teritorijalne dobitke, postala je temelj poljskog vojnog planiranja. Odluka o drastičnom jačanju vojske stoga nije tek reaktivna mjera na neposrednu krizu, već kulminacija dugoročne svijesti da sigurnosna jamstva saveznika, poput članka 5. Sjevernoatlantskog ugovora, imaju punu vjerodostojnost tek kada su poduprta vlastitom sposobnošću da se izdrži prvi udar.

Izvor: Društvene mreže / Autor: MilitaryHub

Najveći ulagač unutar NATO-a Temelj poljske vojne transformacije leži u iznimnim fiskalnim izdvajanjima koja daleko nadmašuju standarde Sjevernoatlantskog saveza. Dok je prag od 2 posto bruto domaćeg proizvoda godinama predstavljao nedostižan cilj za većinu europskih članica, Poljska je svoja izdvajanja podigla na razinu iznad 4 posto BDP-a, čime je postala relativno najveći ulagač u obranu unutar cjelokupnog Saveza. Ova financijska sredstva usmjerena su na ostvarenje dvaju primarnih ciljeva definiranih Zakonom o obrani domovine, a radi se o povećanju ljudskog potencijala te formiranju novih taktičkih formacija. Kada se riječ o povećanju ljudstva, valja naglasiti kako je planirana ekspanzija oružanih snaga s približno 110.000 na 300.000 pripadnika, uključujući 250.000 profesionalnih vojnika i 50.000 pripadnika Teritorijalnih obrambenih snaga (WOT). Samim time, Poljska stvara uvjerljivo najveću kopnenu vojsku unutar Europske unije. Formiranje novih taktičkih formacija pak uključuje ustrojavanje novih mehaniziranih divizija raspoređenih prvenstveno u istočnom dijelu zemlje, čime se težište obrane pomiče s rijeke Visle izravno na istočnu granicu države i NATO-a, uključujući osjetljivi koridor Suwałki.

Izvor: Društvene mreže / Autor: MILITARY CHANNEL

Brzina kojom Poljska obnavlja svoj arsenal predstavlja jedinstven fenomen u suvremenoj vojnoj povijesti. Suočena s činjenicom da je značajan dio svoje sovjetske vojne tehnike, poput tenkova T-72, borbenih vozila pješaštva i topništva, donirala Ukrajini u prvim fazama rata, Varšava je nastalu prazninu odlučila popuniti najmodernijim sustavima dostupnim na globalnom tržištu. Budući da europska obrambena industrija nije raspolagala proizvodnim kapacitetima koji bi mogli zadovoljiti poljske rokove isporuke, Varšava se okrenula strateškoj diverzifikaciji, oslanjajući se na dva ključna partnera – Sjedinjene Američke Države i Južnu Koreju. Varšava je, primjerice, od SAD-a i Južne Koreje nabavila glavne borbene tenkove M1A2 Abrams u konfiguraciji SEPv3 i K2 Black Panther, čime Poljska postaje najbrojnija oklopna sila na Starom kontinentu s više od 1000 tenkova. Velika pažnja poklanja se i raketnom te cijevnom topništvu pa su iz SAD-a nabavljeni sustavi M142 Himars, a iz Južne Koreje platforme poput K239 Chunmo i K9 Thunder, dok je domaći proizvođač isporučio sustave Krab. Sva nabavljena sredstva namijenjena su za dubinski precizne udare i masovnu vatrenu potporu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: The Military Show

Izazovi užurbanog naoružavanja Za potrebe protuzračne i proturaketne obrane kupljeni su američki sustavi MIM-104 Patriot, dok su Britanci u zajedničkom projektu s Poljacima osigurali sustave Narew i Pilica, a koji služe za višeslojnu integriranu zaštitu zračnog prostora. Uz to, Poljska je od Amerikanaca nabavila višenamjenske borbene avione F-35A Lightning II i jurišne helikoptere AH-64E Apache, a od Južnokorejaca lake borbene avione tipa FA-50. Nabavljene letjelice služe za zračnu nadmoć, suzbijanje protivničke protuzračne obrane i protuoklopnu borbu. Vojni analitičari ukazuju kako je posebno značajno poljsko partnerstvo s Južnom Korejom, koje nadilazi klasičan odnos kupca i prodavača. Ugovori o nabavi tenkova K2 i haubica K9 uključuju opsežan transfer tehnologije i licenciranu proizvodnju u poljskim tvornicama poput grupacije PGZ, čime Poljska dugoročno revitalizira vlastitu tešku vojnu industriju i postaje potencijalno središte za održavanje i proizvodnju opreme za cijelu regiju srednje i istočne Europe.

Izvor: Društvene mreže / Autor: MILITARY CHANNEL