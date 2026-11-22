Prema njihovim podacima, epicentar je bio 13 kilometara južno od Velike Gorice i 25 kilometara jugoistočno od Zagreba, na dubini od 29 kilometara.

Na EMSC-ovoj stranici javili su se i građani Petrinje. Jedan je napisao: 'Petrinja, kratka trešnja', dok je drugi opisao: 'Petrinja, jaka tutnjava kroz cijelu kuću. Pas i mačke se jako uplašile'.

Još jedan korisnik javio je: 'Petrinja 14 sati 37 min zatreslo'.