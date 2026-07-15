ograničenje za naftu

EU i dalje bez dogovora ok novog paketa sankcija za Rusiju

V. B./Hina

15.07.2026 u 18:47

Lukoil
Lukoil Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
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Veleposlanici država članica dogovorili su u srijedu da se ograničenje za gornju granicu cijene ruske nafte zadrži na trenutačnoj razini do 23. srpnja, a za to vrijeme će se nastaviti pregovori o preostalim otvorenim pitanjima iz prijedloga 21. paketa sankcija protiv Rusije, doznaje se iz europskih diplomatskih izvora

Već danima države članice pokušavaju dogovoriti 21. paket sankcija protiv Rusije, koji između ostaloga predviđa zamrzavanje najviše cijene za rusku naftu na 44,10 dolara po barelu.

Veleposlanici su sada produžili ograničenje cijene za rusku naftu, koje europskim tvrtkama zabranjuje pružanje usluga poput osiguranja ruskim tankerima koji prevoze sirovu naftu prodanu iznad gornjeg limita, koji trenutačno iznosi 44,10 dolara po barelu.

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Bez današnje odluke ruska nafta bi se od danas prodavala po trenutačnim cijenama, koje bi mogle ponovno snažno rasti zbog obnovljenog sukoba na Bliskom istoku, što bi Rusiji donijelo dodatne prihode da financira rat.

Jedno od otvorenih pitanja o čemu još nema suglasnosti je grčki zahtjev da se dopusti transport ruskog ukapljenog plina trećim zemljama.

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