Ukrajina gubi kapacitet izvoza žitarica: 'Rusija sustavno napada lučku infrastrukturu'

Više od četiri godine nakon početka rata s Rusijom poljoprivredni izvoz, poput izvoza žitarica i biljnih ulja ostaje najveći izvor prihoda Ukrajine u stranoj valuti s više od 90 posto otpremljenih sirovina kroz tri luke u južnoj regiji Odesi.

U skladu sa sporazumom koji je objema zemljama omogućio prijevoz žitarica preko Crnog mora, luke u Odesi mjesečno su pretovarivale oko šest milijuna tona tereta.

No i Moskva i Kijev sada pojačavaju napade na ključne izvore prihoda, a ukrajinske snage napadaju rusku energetsku infrastrukturu, uključujući tankere za prijevoz nafte. Usto Rusija posljednjih tjedana intenzivira napade na crnomorske luke.