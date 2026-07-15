NAPADI DRONOVIMA

Ukrajina gubi kapacitet izvoza žitarica: 'Rusija sustavno napada lučku infrastrukturu'

I.K./Hina

15.07.2026 u 14:51

Odesa- Ilustracija
Odesa- Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Bo Amstrup
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Ukrajina je izgubila oko trećinu kapaciteta za izvoz žitarica putem svojih ključnih crnomorskih luka zbog intenziviranih ruskih raketnih i napada dronovima, objavio je glavni sindikat poljoprivrednika u zemlji.

Više od četiri godine nakon početka rata s Rusijom poljoprivredni izvoz, poput izvoza žitarica i biljnih ulja ostaje najveći izvor prihoda Ukrajine u stranoj valuti s više od 90 posto otpremljenih sirovina kroz tri luke u južnoj regiji Odesi.

U skladu sa sporazumom koji je objema zemljama omogućio prijevoz žitarica preko Crnog mora, luke u Odesi mjesečno su pretovarivale oko šest milijuna tona tereta.

No i Moskva i Kijev sada pojačavaju napade na ključne izvore prihoda, a ukrajinske snage napadaju rusku energetsku infrastrukturu, uključujući tankere za prijevoz nafte. Usto Rusija posljednjih tjedana intenzivira napade na crnomorske luke.

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"Rusija je počela sustavno napadati lučku infrastrukturu, terminale i cijeli lanac transportne logistike, neprestano koristeći balističke rakete", stoji u tjednom izvještaju trgovinskog odjela ukrajinskog sindikata poljoprivrednika UAC, koji je objavljen u utorak.

"U prosjeku sada možemo mjesečno isporučiti oko četiri milijuna tona žitarica", dodaje se u izvještaju.

Ukrajina je posljednjih sezona činila oko šest posto globalnog izvoza pšenice i oko jedanaest posto globalnog izvoza kukuruza, što znači da bi poremećaji, potraju li, mogli utjecati na globalna tržišta.

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