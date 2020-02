Rumunjski predsjednik premijeru na odlasku dao mandat za formiranje vlade

Rumunjski predsjednik u četvrtak je zatražio od odlazećeg premijera Ludovica Orbana da pokuša formirati novu vladu, pretpostavljajući da mu to neće uspjeti i da će to dovesti do željenih prijevremenih izbora

Klaus Iohannis je od Orbana tražio da novu vlast ponovno uspostavi oko svoje Liberalne stranke (PNL). Dio je to plana dvojice centrističkih saveznika, nekadašnjih stranačkih kolega, da izazovu prijevremene izbore, šest mjeseci prije onih regularnih. Time žele iskoristiti rast popularnosti liberala i učvrstiti njihovu vlast u iduće četiri godine. 'Kao što sam više puta ponovio, prijevremeni izbori su moja prva opcija i ispravan izbor. Odlučio sam tražiti Ludovica Orbana da formira novu vladu', rekao je Iohannis nakon konzultacija s parlamentarnim skupinama. Rumunjski zastupnici su u srijedu s 261 'za' i 139 'protiv' srušili manjinsku centrističku vladu zbog prijedloga zakona o izbornoj reformi.