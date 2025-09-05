iskliznuće uspinjače

Ringišpil emocija u Lisabonu: Obitelj iz Njemačke došla identificrati sina, a onda su doživjeli šok

V. B.

05.09.2025 u 18:53

Izvor: EPA / Autor: TIAGO PETINGA
Nakon nesreće u Lisabonu u kojoj je 16 ljudi poginulo u iskliznuću Glorije, stare uspinjače i popularne turističke atrakcije portugalska policija u četvrtak je objavila da je među poginulima muškarac iz Njemačke

Međutim, kada ga je obitelj došla identificirati, njegovo tijelo nije bilo u mrtvačnici, nego su ga pronašli u bolnici – ozlijeđenog, ali živog. Policija je u izvijestila da je do pogreške došlo zbog zamjene identiteta.

'Opis njemačkog državljanina koji smo dobili jako je nalikovao opisu jednog Britanca. Tek nakon testova bilo je moguće utvrditi pravi identitet preminule žrtve', za Bild je objasnila glasnogovornica policije.

Otac (46), koji je isprva bio smatran mrtvim, i majka (45) trenutno su hospitalizirani, njihov trogodišnji sin prošao je gotovo neozlijeđen.

Nesreća u Lisabonu
Nesreća u Lisabonu Izvor: EPA / Autor: MIGUEL A. LOPES

