Ringišpil emocija u Lisabonu: Obitelj iz Njemačke došla identificrati sina, a onda su doživjeli šok

Međutim, kada ga je obitelj došla identificirati, njegovo tijelo nije bilo u mrtvačnici, nego su ga pronašli u bolnici – ozlijeđenog, ali živog. Policija je u izvijestila da je do pogreške došlo zbog zamjene identiteta.

'Opis njemačkog državljanina koji smo dobili jako je nalikovao opisu jednog Britanca. Tek nakon testova bilo je moguće utvrditi pravi identitet preminule žrtve', za Bild je objasnila glasnogovornica policije.