Rijeka u pripravnosti zbog najavljenog nevremena: Građanima upućen važan apel

Ističe kako intenzivne oborine u kratkom vremenskom razdoblju mogu uzrokovati otežane uvjete za odvijanje prometa, privremeno zadržavanje vode na kolnicima te povremene zastoje na pojedinim gradskim prometnicama.

„Zbog najavljenog jačeg naoblačenja uz kišu, pljuskove s grmljavinom te lokalno izražena nevremena u noći sa srijede, 1. srpnja, na četvrtak, 2. srpnja, nadležne službe u Rijeci pozivaju građane na povećan oprez te preporučuju redovito praćenje vremenske prognoze, službenih obavijesti i upozorenja,“ navela je riječka gradska tvrtka Rijeka plus.

Sve operativne službe Rijeka plusa, uključujući ophodare, semaforiste i prometne operatere, nalaze se u stanju pripravnosti te su u stalnoj koordinaciji s interventnim službama. Uz to, Prometni centar grada Rijeke stalno nadzire promet putem sustava videonadzora s ciljem pravodobnog reagiranja na eventualne poteškoće u prometu.

Iz Rijeka plusa su pozivali sve sudionike u prometu da prilagode vožnju aktualnim vremenskim i prometnim uvjetima, održavaju sigurnosni razmak te poštuju prometnu signalizaciju i upute službenika na terenu.

Gradska tvrtka Rijeka plus obavlja poslove projektiranja, upravljanja i održavanja prometa i prometnica te prometne signalizacije, organizacije i naplate parkiranja, skrbi o garažama, održavanju i servisu gradskih autobusa i drugih vozila, prijenosu i vuči nepropisno parkiranih vozila te o komunalnoj djelatnosti tržnica na malo u Rijeci.