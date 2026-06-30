Meteorologinja najavila razorne oluje: Moglo bi biti kao u Zagrebu prije nekoliko godina

'Tijekom dana bit će dnevnog razvoja naoblake, možda i grmljavinskih pljuskova, a onda će se to sve spojiti s hladnom frontom, što će rezultirati velikim olujama ', objašnjava meteorologinja.

'Moguće je jako nevrijeme, čija se razornost možda može usporediti s olujama u Zagrebu od prije nekoliko godina i onda godinu nakon toga s olujom u Slavoniji', dodaje Bago Tomac.

'Gdje će biti najgore znat će se tek u srijedu u poslijepodnevnim satima. Kada se ti sustavi počnu formirati vidjet će se smjer prema kojem će se premještati. Krenut će od Austrije, Slovenije, zahvatit će prvo sjevernu Hrvatsku i vrlo brzo će se širiti prema istoku i jugu i to jakim i olujnim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, koji će donositi veliku opasnost jer može izazvati velike štete', zaključila je.

Za osječku, zagrebačku, karlovačku i kninsku regiju za srijedu, 1. srpnja izdano je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Duž obale sutra je zbog visokih temperatura i dalje na snazi crveni meteoalarm.