veliko nevrijeme

Meteorologinja najavila razorne oluje: Moglo bi biti kao u Zagrebu prije nekoliko godina

I.V.

30.06.2026 u 20:30

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Ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev
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Prvi dan srpnja umjesto toplinskog vala obilježit će promjena vremena i nevrijeme

RTL-ova meteorologinja Ana Bago Tomac otkrila je što čeka Hrvatsku sutra, kada je najavljena velika promjena vremena.

'Tijekom dana bit će dnevnog razvoja naoblake, možda i grmljavinskih pljuskova, a onda će se to sve spojiti s hladnom frontom, što će rezultirati velikim olujama', objašnjava meteorologinja.

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'Moguće je jako nevrijeme, čija se razornost možda može usporediti s olujama u Zagrebu od prije nekoliko godina i onda godinu nakon toga s olujom u Slavoniji', dodaje Bago Tomac.

'Gdje će biti najgore znat će se tek u srijedu u poslijepodnevnim satima. Kada se ti sustavi počnu formirati vidjet će se smjer prema kojem će se premještati. Krenut će od Austrije, Slovenije, zahvatit će prvo sjevernu Hrvatsku i vrlo brzo će se širiti prema istoku i jugu i to jakim i olujnim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, koji će donositi veliku opasnost jer može izazvati velike štete', zaključila je.

Za osječku, zagrebačku, karlovačku i kninsku regiju za srijedu, 1. srpnja izdano je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Duž obale sutra je zbog visokih temperatura i dalje na snazi crveni meteoalarm.

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